बैंक, LIC ब्रांच और स्टॉक मार्केट...31 मार्च को क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा?
इस बार 31 मार्च को मंगलवार का दिन है लेकिन महावीर जयंती की वजह से लोगों के दिमाग में कई तरह के कन्फ्यूजन हैं। महावीर जयंती सार्वजनिक अवकाश का दिन होता है। ऐसे में सवाल है कि इस दिन बैंक, स्टॉक मार्केट और एलआईसी ब्रांच खुले रहेंगे या बंद होंगे।
किसी भी फाइनेंशियल ईयर की आखिरी तारीख 31 मार्च होती है। इस बार 31 मार्च को मंगलवार का दिन है लेकिन महावीर जयंती की वजह से लोगों के दिमाग में कई तरह के कन्फ्यूजन हैं। दरअसल, महावीर जयंती सार्वजनिक अवकाश का दिन होता है। ऐसे में सवाल है कि इस दिन बैंक, स्टॉक मार्केट और एलआईसी ब्रांच खुले रहेंगे या बंद होंगे। आइए डिटेल जान लेते हैं।
एलआईसी ब्रांच
अगर आपने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) प्रीमियम नहीं जमा कराया है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, देशभर में पॉलिसीधारकों को बीमा प्रीमियम जमा कराने में मदद के लिए 31 मार्च को एलआईसी की शाखाएं खुली रहेंगी। एलआईसी ने बयान में कहा कि पॉलिसीधारकों को किसी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए मंगलवार को आधिकारिक कार्य समय के अनुसार सामान्य कामकाज होगा। बयान में कहा गया कि यह व्यवस्था भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के 25 मार्च, 2026 के परामर्श के अनुरूप की गई है। बता दें कि 'महावीर जयंती' के उपलक्ष्य में 31 मार्च को सार्वजनिक अवकाश है लेकिन यह वित्त वर्ष का आखिरी दिन होने की वजह से कामकाज सामान्य रूप में होगा।
बैंक भी खुले रहेंगे
सरकारी लेन-देन की सुविधा वाले सभी बैंक 31 मार्च को महावीर जयंती के मौके पर खुले रहेंगे। रिजर्व बैंक के मुताबिक इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से अनुरोध किया गया था ताकि वित्त वर्ष 2025-26 के आखिरी दिन 31 मार्च को बैंक खुले रखकर प्राप्ति और भुगतान संबंधी सभी लेन-देन को उसी दिन अंजाम दिया जा सके।
यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में बैंकों के फिजिकल रूप से बंद होने के बावजूद, आवश्यक वित्तीय सेवाएं डिजिटल और सेल्फ-सर्विस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध रहेंगी। फंड ट्रांसफर, बैलेंस चेक और बिल भुगतान के लिए ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनईएफटी और आरटीजीएस सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। एटीएम से निकासी और कार्ड ट्रांजैक्शन भी हो सकेगा। इसके अलावा, चेकबुक, डिमांड ड्राफ्ट और खाता संबंधी सेवाओं के लिए ऑनलाइन अनुरोध किया जा सकेगा।
स्टॉक मार्केट में नहीं होगी ट्रेडिंग
महावीर जयंती के कारण मंगलवार को स्टॉक मार्केट बंद रहेंगे। इसके बाद 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे के अवसर पर बाजार बंद रहेंगे। सप्ताहांत में भी बाजार बंद रहने के कारण निवेशकों को लंबी छुट्टियां मिलेंगी। गुड फ्राइडे के बाद, अगली छुट्टी 14 अप्रैल को डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती के अवसर पर होगी, इसके बाद 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और 28 मई को बकरीद है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें