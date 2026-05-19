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LIC के बोनस शेयर को लेकर आया बड़ा अपडेट, जल्द निवेशकों को हो सकता है फायदा, 2% शेयर उछला

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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LIC Bonus Share Updates: सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी ने बोनस शेयर का ऐलान किया है। कंपनी की तरफ से 1 शेयर पर 1 शेयर बोनस दिया जा रहा है। आज शेयरहोल्डर्स की भी बोनस शेयर को लेकर मंजूरी मिल गई है। 

LIC के बोनस शेयर को लेकर आया बड़ा अपडेट, जल्द निवेशकों को हो सकता है फायदा, 2% शेयर उछला

LIC Bonus Share Updates: एलआईसी के बोनस शेयर को लेकर आज 19 मई, दिन मंगलवार को बड़ी अपडेट सामने आई है। करीब 22 लाख शेयरहोल्डर्स ने बोनस शेयर के लिए अप्रूवल दे दिया है। योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। बीमा कंपनी ने इसका ऐलान पहले ही कर दिया था। बता दें, आज मंगलवार को एलआईसी के शेयरों की कीमतों में 2 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

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मिलेगा 1 पर 1 शेयर फ्री (LIC Bonus Share details)

अप्रैल के महीने में एलआईसी ने शेयरहोल्डर्स को दी जानकारी में बताया था कि 1 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। कंपनी ने बोनस शेयर के लिए अभी रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है। बता दें, निवेशकों को यह बोनस शेयर 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर मिलेगा।

LIC के शेयरों में उछाल (LIC Share performance)

बीएसई में आज मंगलवार को बीमा कंपनी के शेयर 792.55 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 808.25 रुपये के स्तर पर बीएसई में पहुंच गया। भले ही आज बीमा कंपनी के शेयरों में उछाल दर्ज की गई है। लेकिन इसके बाद भी एक साल में यह स्टॉक का भाव 5.61 प्रतिशत लुढ़क चुका है। वहीं, 2 साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 17 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। बता दें, एलआईसी के पोजीशनल निवेशकों को तीन साल में 42 प्रतिशत का फायदा हुआ है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 22 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है।

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5 बार डिविडेंड दे चुकी है कंपनी (LIC Dividend)

एलआईसी ने अबतक निवेशकों को 5 बार डिविडेंड दिया है। पहली बार कंपनी ने 2022 में निवेशकों को डिविडेंड दिया था। तब एक शेयर पर 1.50 रुपये का डिविडेंड मिला था। दूसरी बार कंपनी ने एक शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड दिया था। यह डिविडेंड 2023 में बांटा गया था। 2024 में कंपनी ने हर एक शेयर पर 4 रुपये का डिविडेंड दिया गया था। इस साल कंपनी शेयर बाजार में दो बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। दूसरी बार एक शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को मिला था।

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बता दें, 2025 में एलआईसी ने एक शेयर पर 12 रुपये का डिविडेंड दिया था। यह आखिरी बार था जब कंपनी ने डिविडेंड दिया था। मार्च तिमाही तक पब्लिक की कंपनी में शेयरहोल्डिंग्स 3.50 प्रतिशत थी। प्रमोटर्स के पास 96.50 प्रतिशत हिस्सा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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