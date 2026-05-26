LIC के बोनस शेयर का उठाना चाहते हैं फायदा? रिकॉर्ड डेट से पहले कर लें यह काम
LIC Bonus Share: सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी की तरफ से 1 शेयर पर 1 शेयर बोनस दिया जा रहा है। कंपनी ने इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट तय किया है वो इसी हफ्ते है।
LIC Bonus Share: एलआईसी की तरफ से पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर दिया जा रहा है। कंपनी ने 1 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट पहले ही घोषित है। जोकि इसी हफ्ते है। बता दें, कंपनी पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है। अगर आप भी इस बोनस शेयर का फायदा उठाना चाहते हैं तो रिकॉर्ड डेट से पहले जरूरी काम कर लेना होगा।
21 लाख शेयरहोल्डर्स को क्या करना होगा? (LIC Bonus Share Record date)
एलआईसी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 29 मई की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। अगर आप इस बोनस इश्यू का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले यानी 28 तारीख को कंपनी के शेयर खरीद लेने होंगे। रिकॉर्ड डेट पर शेयर खरीदने से बोनस शेयर का फायदा नहीं मिलेगा।
कंपनी दे रही है डिविडेंड (LIC Dividend Record date)
एलआईसी ने निवेशकों को डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। सरकारी बीमा कंपनी ने एक शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इस डिविडेंड के लिए बीमा कंपनी ने 25 जून की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। पिछले एलआईसी ने हर एक शेयर पर 12 रुपये का डिविडेंड दिया था।
शेयरों में आज उछाल (LIC Share Performance)
एलआईसी के शेयरों में आज मंगलवार को बाजार में गिरावट के उलट तेजी देखने को मिल रही है। सरकारी बीमा कंपनी के शेयरों का भाव 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ चुका है। दिन में कंपनी के शेयर 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 855.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।
भले ही एलआईसी के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली है। लेकिन एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 1.74 प्रतिशत गिरा है। वहीं, दो साल में कंपनी के शेयरों होल्ड करने वाले पोजीशनल निवेशकों को 16.99 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। बता दें, तीन साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 41 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।
कंपनी के तिमाही नतीजे कैसे रहे?
एलआईसी ने दी जानकारी में बताया है कि मार्च तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 23467 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 23 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले इसी तिमाही में एलआईसी का नेट प्रॉफिट 19039 करोड़ रुपये रहा था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।