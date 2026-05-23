सरकारी कंपनी दे रही है पहली बार बोनस शेयर, डिविडेंड का भी ऐलान, रिकॉर्ड डेट तय
LIC bonus share record date: सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी की तरफ से अपने निवेशकों को पहली बार बोनस शेयर दिया जा रहा है। कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है।
LIC bonus share record date: सरकारी बीमा कंपनी LIC की तरफ से पहली बार अपने निवेशकों को बोनस शेयर दिया जा रहा है। एलआईसी ने इस बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। जोकि अगले हफ्ते है। एलआईसी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है।
LIC बोनस शेयर रिकॉर्ड डेट
एलआईसी की तरफ से 1 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर योग्य निवेशकों को दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए एलआईसी ने 29 मई की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर इस दिन रहेंगे उन्हें बोनस शेयर का लाभ होगा। बता दें, एलआईसी की तरफ से पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर दिया जा रहा है।
डिविडेंड का भी हुआ ऐलान (LIC Dividend Record date)
एलआईसी ने बोनस शेयर के साथ-साथ डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। सरकारी बीमा कंपनी ने कहा है कि 1 शेयर पर योग्य निवेशकों को 10 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 25 जून की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। बता दें, इससे पहले LIC ने कई बार निवेशकों को डिविडेंड दिया है।
लगातार डिविडेंड देती आ रही है कंपनी
एलआईसी की तरफ से लगातार डिविडेंड दिया जा रहा है। कंपनी ने आखिरी बार 2025 में डिविडेंड दिया था। तब एलआईसी की तरफ से एक शेयर पर 12 रुपये का डिविडेंड दिया गया था। 2024 में सरकारी बीमा कंपनी दो बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर एक बार 6 रुपये और एक बार 4 रुपये का डिविडेंड दिया गया था।
2022 में कंपनी ने पहली बार निवेशकों को डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। दूसरी बार कंपनी ने 2023 में निवेशकों को डिविडेंड दिया था। तब एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 3 रुपये का फायदा हुआ था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?
शुक्रवार को सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी के शेयर 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ बीएसई में 813.35 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। बीते एक साल में एलआईसी के शेयरों की कीमतों में 3.79 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, दो साल में कंपनी के शेयरों का भाव 22.93 प्रतिशत गिरा है। बता दें, तीन साल में एलआईसी के पोजीशनल निवेशकों को 40 प्रतिशत से अधिक का फायदा हुआ है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 21.71 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।