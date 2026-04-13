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Bonus Share: पहली बार बोनस शेयर देने की तैयारी में चर्चित सरकारी कंपनी, आज होगा ऐलान! 3 साल में 46% चढ़ा स्टॉक

Apr 13, 2026 09:26 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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LIC Bonus Share Update: एलआईसी ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में बताया है कि 13 अप्रैल को होने वाली बोर्ड मीटिंग में बोनस शेयर पर भी फैसला होना है। अबतक कंपनी ने एक बार भी बोनस शेयर नहीं दिया है। 

Bonus Share: पहली बार बोनस शेयर देने की तैयारी में चर्चित सरकारी कंपनी, आज होगा ऐलान! 3 साल में 46% चढ़ा स्टॉक

LIC Bonus Share Announcement: आज सोमवार को सरकारी बीमा कंपनी LIC के शेयर फोकस में रहेंगे। कंपनी की तरफ से पिछले हफ्ते दी जानकारी में बताया गया था कि निवेशकों के लिए बोनस शेयर का ऐलान किया जा सकता है। बता दें, आज सोमवार को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है। जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। अब देखना है कि LIC का बोर्ड बोनस शेयर देने पर सहमत होता भी है या नहीं।

स्टॉक मार्केट के ओवरआल सेंटीमेंट का असर LIC के शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है। कंपनी के शेयर एनएसई में गिरावट के साथ 794.70 रुपये के स्तर पर ओपन हुए थे। कंपनी के शेयर 1 प्रतिशत से अधिक टूटने के बाद 789.05 रुपये के आस-पास ट्रेड कर रहे हैं।

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5 बार डिविडेंड दे चुकी है कंपनी (LIC Dividend History)

एलआईसी की लिस्टिंग मई 2022 में हुई थी। तब से इस कंपनी ने 5 बार डिविडेंड का ऐलान किया है। LIC ने पहली बार 2022 में निवेशकों को डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 1.50 रुपये का डिविडेंड का ऐलान किया था। दूसरी बार 2023 में कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 3 रुपये का फायदा हुआ था। 2024 में LIC के शेयर दो बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने दोनों बार का मिलाकर एक शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड दिया था। आखिरी बार LIC शेयर बाजार में 25 जुलाई 2025 को एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 12 रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, कंपनी पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर देने की तैयारी में है।

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3 साल में 46% का रिटर्न दे चुकी है कंपनी (LIC Share Performance)

LIC के शेयरों की कीमतों में पिछले तीन साल के दौरान 46 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, 2026 का साल इस सरकारी बीमा कंपनी के निवेशकों के लिए अच्छा नहीं रहा है। इस साल अबतक LIC के शेयरों की कीमतों में 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। एलआईसी का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपये से ऊपर बना हुआ है।

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कंपनी ने दिसंबर तिमाही में कैसा प्रदर्शन किया था? (LIC Q3 2025 Results)

अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान LIC का नेट प्रॉफिट 12930 करोड़ रुपये रहा था। जोकि सालाना आधार पर 17 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 11008 करोड़ रुपये रहा था। दिसंबर क्वार्टर में LIC का नेट प्रीमियम इनकम 1.26 लाख करोड़ रुपये रहा था। इसमें भी सालाना आधार पर 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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