Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

LG के शेयर बुधवार को मचाएंगे हलचल, लॉक-इन पीरियड खत्म होने से 44 करोड़ शेयर होंगे मुक्त

Apr 14, 2026 11:40 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share

LG के 65% यानी करीब 44 करोड़ शेयर लॉक-इन पीरियड खत्म होने के बाद ट्रेडिंग के लिए खुलने जा रहे हैं। ₹66,000 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू वाले इन शेयरों की एंट्री से स्टॉक पर दबाव भी बन सकता है।

LG के शेयर बुधवार को मचाएंगे हलचल, लॉक-इन पीरियड खत्म होने से 44 करोड़ शेयर होंगे मुक्त

LG Electronics India Share: बुधवार को जब छुट्टी के बाद स्टॉक मार्केट खुलेगा तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयर हलचल मचा सकते हैं। इसकी वजह है कंपनी के शेयरहोल्डर्स के लिए लागू लॉक-इन पीरियड का खत्म होना। इस लॉक-इन पीरियड के खत्म होते ही बड़ी संख्या में शेयर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे।

लॉक-इन पीरियड खत्म होने का क्या मतलब है?

नुवामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयरों पर लगा छह महीने का लॉक-इन पीरियड अब समाप्त हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन शेयरों को बेचा नहीं जा सकता था, वे अब बाजार में बेचने के लिए योग्य हो जाएंगे।हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि सभी शेयर एक साथ बिक जाएं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब ये शेयर ट्रेडिंग के लिए खुले हैं।

ये भी पढ़ें:कब आ रहा है NSE का ₹20000 करोड़ का IPO, कौन खरीद पाएगा शेयर और कौन बेचेगा?

कितने शेयर होंगे ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध?

नुवामा की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी की कुल इक्विटी का लगभग 65% यानी करीब 44.12 करोड़ शेयर अब बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। मौजूदा कीमत के हिसाब से इन शेयरों की कुल वैल्यू लगभग ₹66,180 करोड़ बैठती है।

कंपनी में किसके पास कितनी हिस्सेदारी है?

दिसंबर 2025 तिमाही के अंत तक, कंपनी के प्रमोटर्स के पास 85% हिस्सेदारी थी, जो कि न्यूनतम 75% की तय सीमा से ज्यादा है। पब्लिक शेयरहोल्डर्स की बात करें तो भारत के म्यूचुअल फंड्स के पास करीब 5.4% होल्डिंग्स है, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के पास करीब 3% हिस्सेदारी है।

ये भी पढ़ें:सोना 9 साल से अक्षय तृतीया पर दे रहा अच्छा रिटर्न, इस बार क्या होगा?

छोटे निवेशकों की कितनी है हिस्सेदारी

करीब 10.6 लाख छोटे रिटेल निवेशकों, जिनका निवेश ₹2 लाख तक है, के पास कंपनी में 3.6% हिस्सेदारी है। हालांकि, मार्च तिमाही के लिए कंपनी ने अभी तक नया शेयरहोल्डिंग डेटा जारी नहीं किया है।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का शेयर प्राइस ट्रेंड

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयर सोमवार को 1.8% की बढ़त के साथ ₹1,503.5 पर बंद हुए। हालांकि, यह अपने लिस्टिंग के बाद के हाई ₹1,749 से करीब 14% नीचे है, लेकिन अभी भी अपने इश्यू प्राइस से ऊपर बना हुआ है। पिछले पांच सेशन में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में 5 प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। जबकि, एक महीने के प्रदर्शन की बात करें तो इसमें 2.20 फीसद की गिरावट भी दर्ज की गई है। इसका मार्केट कैप 1.02 लाख करोड़ है।

ये भी पढ़ें:बैंक से लेकर स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर में है छुट्टी, आज और कौन से हैं त्योहार

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

Stock Market Update Business Latest News Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,