मॉर्गन स्टेनली इस कंपनी के शेयर पर फिदा, 4% उछला भाव, आपके पोर्टफोलियो में है?
संक्षेप: LG Electronics share price: बता दें कि इस साल 14 अक्टूबर को सूचीबद्ध होने के बाद से एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में लगभग 2.3 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि बेंचमार्क निफ्टी 50 में 2.8 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है।
LG Electronics share price: वैसे तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के सितंबर तिमाही के नतीजे सुस्त रहे लेकिन ब्रोकरेज इसके फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। कई ब्रोकरेज फर्मों की ओर से इस कंपनी के शेयर के लिए तेजी के संकेत दिए गए हैं। यही वजह है कि शेयर को खरीदने के लिए निवेशकों की होड़ मची हुई है। दरअसल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में बुधवार को 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ट्रेडिंग के दौरान यह शेयर 1690 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। शेयर का ऑल टाइम हाई 1,736.40 रुपये है। शेयर की यह कीमत लिस्टिंग के दिन थी।
क्या कहते हैं ब्रोकरेज?
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो वैश्विक ब्रोकरेज मॉर्गन स्टेनली ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर पर 'ओवरवेट' रेटिंग देते हुए ₹1864 प्रति शेयर का टारगेट निर्धारित किया है। ब्रोकरेज ने इस कंपनी को भारत में शीर्ष स्तरीय कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फ्रैंचाइजी होने का हवाला देते हुए कवरेज शुरू किया है। विश्लेषकों ने बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बाजार में एलजी कई श्रेणियों में अलग पहचान रखता है। कंपनी को उम्मीद है कि राजस्व और मार्जिन उसकी नई क्षमता से प्रेरित होंगे। वहीं, निर्यात और B2B व्यवसाय से इसमें और अधिक योगदान मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा दौलत कैपिटल के विश्लेषकों ने इसे एक नई 'एक्युमुलेट' रेटिंग देते हुए कहा कि यह भारत का सबसे भरोसेमंद कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी अपने बड़े वितरण नेटवर्क, अपग्रेडेड मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन क्षमताओं के अलावा मजबूत पैरेंटेज के सहारे ग्रोथ के लिए अच्छी स्थिति में है।
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरी तिमाही के नतीजे
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 27.3 प्रतिशत घटकर 389.43 करोड़ रुपये रह गया। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 535.70 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी की परिचालन आय लगभग स्थिर 6,174.02 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 6,113.88 करोड़ रुपये थी।