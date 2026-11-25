इस कंपनी में बिकने वाले हैं 1.36 करोड़ शेयर, आपके पोर्टफोलियो में भी है?
मुख्य बातें
- LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को लेकर एक बड़ी खबर है
- दरअसल, कंपनी के प्रमोटर LG इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रमोटर अधिकतम 1.36 करोड़ शेयर बेच सकते हैं
- यह कंपनी की कुल इक्विटी का करीब 2 फीसदी है
LG Electronics share price: LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के प्रमोटर LG इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 1.36 करोड़ शेयर बेच सकते हैं। यह कंपनी की कुल इक्विटी का करीब 2 फीसदी है। ये इक्विटी शेयर 31 दिसंबर 2026 तक बेचे जाएंगे। यह बिक्री एक बार में या अलग-अलग चरणों में की जा सकती है। इस खबर के बीच कंपनी के शेयर पर निवेशक टूट पड़े। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयर 2.34% उछाल के साथ 1819.70 रुपये पर बंद हुए। इंट्रा-डे के दौरान शेयर 1,833 रुपये तक गया। यह शेयर के 52 हफ्ते के हाई से 2 रुपये कम है। बहरहाल, आइए जानते हैं कि कंपनी के प्रमोटर शेयर क्यों बेच रहे हैं?
क्यों बिक रही हिस्सेदारी?
इस बिक्री का मकसद शेयर बाजार के नियमों के मुताबिक न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग की शर्त पूरी करना है। दरअसल, भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के लिए न्यूनतम 25 फीसदी पब्लिक शेयरहोल्डिंग रखना जरूरी है। यानी कंपनी की कम से कम 25 फीसदी हिस्सेदारी आम निवेशकों और गैर-प्रमोटर शेयरधारकों के पास होनी चाहिए। बता दें कि फिलहाल LG इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में प्रमोटर की हिस्सेदारी 85 फीसदी है। ऐसे में कंपनी को न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियमों का पालन करने के लिए प्रमोटर की हिस्सेदारी कम करनी होगी।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का मुनाफा सालाना आधार पर 25.65 प्रतिशत बढ़कर 489.34 करोड़ रुपये रहा। कंपनी की ओर से शेयर बाजार को दी गई सूचना के अनुसार,कंपनी ने पिछले साल जुलाई-सितंबर में 389.43 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था।
तिमाही में कंपनी का परिचालन से राजस्व 19.53 प्रतिशत बढ़कर 7,380.04 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 6,174.03 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में कंपनी का कुल खर्च 18.88 प्रतिशत बढ़कर 6,810.93 करोड़ रुपये रहा।
किस कैटेगरी में कितना राजस्व
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के घरेलू उपकरण और एयर सॉल्यूशंस (एचएंडए) कैटेगरी का राजस्व तिमाही में 20.86 प्रतिशत बढ़कर 4,771.69 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले की समान अवधि में यह 3,947.85 करोड़ रुपये था।
एचएंडए कारोबार में एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वाशिंग मशीन, डिशवॉशर, कंप्रेसर, वाटर प्यूरीफायर और एयर प्यूरीफायर शामिल हैं। कंपनी के होम एंटरटेनमेंट (एचई) कैटेगरी का राजस्व दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 17.16 प्रतिशत बढ़कर 2,608.35 करोड़ रुपये हो गया। एचई कैटेगरी में टेलीविजन (फ्लैट पैनल, साइनेज, प्रोजेक्टर और मॉनिटर टीवी), ऑडियो-विजुअल उत्पाद, मॉनिटर और पर्सनल कंप्यूटर शामिल हैं।
कंपनी का नया कारोबार
LG इलेक्ट्रॉनिक्स अब ऑटोमोबाइल सेक्टर के B2B कारोबार में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। शुरुआत में कंपनी टेलीमैटिक्स सॉल्यूशन पर ध्यान देगी। इसके बाद दूसरे व्हीकल सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स में विस्तार किया जाएगा। इन प्रोडक्ट्स का निर्माण कंपनी के श्री सिटी प्लांट में किया जाएगा। नुवामा के मुताबिक, यह कारोबार लंबे समय में कंपनी के लिए ग्रोथ का एक नया जरिया बन सकता है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें