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LG Electronics share price: LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के प्रमोटर LG इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 1.36 करोड़ शेयर बेच सकते हैं। यह कंपनी की कुल इक्विटी का करीब 2 फीसदी है। ये इक्विटी शेयर 31 दिसंबर 2026 तक बेचे जाएंगे। यह बिक्री एक बार में या अलग-अलग चरणों में की जा सकती है। इस खबर के बीच कंपनी के शेयर पर निवेशक टूट पड़े। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयर 2.34% उछाल के साथ 1819.70 रुपये पर बंद हुए। इंट्रा-डे के दौरान शेयर 1,833 रुपये तक गया। यह शेयर के 52 हफ्ते के हाई से 2 रुपये कम है। बहरहाल, आइए जानते हैं कि कंपनी के प्रमोटर शेयर क्यों बेच रहे हैं?

क्यों बिक रही हिस्सेदारी? इस बिक्री का मकसद शेयर बाजार के नियमों के मुताबिक न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग की शर्त पूरी करना है। दरअसल, भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के लिए न्यूनतम 25 फीसदी पब्लिक शेयरहोल्डिंग रखना जरूरी है। यानी कंपनी की कम से कम 25 फीसदी हिस्सेदारी आम निवेशकों और गैर-प्रमोटर शेयरधारकों के पास होनी चाहिए। बता दें कि फिलहाल LG इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में प्रमोटर की हिस्सेदारी 85 फीसदी है। ऐसे में कंपनी को न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियमों का पालन करने के लिए प्रमोटर की हिस्सेदारी कम करनी होगी।

कैसे रहे तिमाही नतीजे? चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का मुनाफा सालाना आधार पर 25.65 प्रतिशत बढ़कर 489.34 करोड़ रुपये रहा। कंपनी की ओर से शेयर बाजार को दी गई सूचना के अनुसार,कंपनी ने पिछले साल जुलाई-सितंबर में 389.43 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था।

तिमाही में कंपनी का परिचालन से राजस्व 19.53 प्रतिशत बढ़कर 7,380.04 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 6,174.03 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में कंपनी का कुल खर्च 18.88 प्रतिशत बढ़कर 6,810.93 करोड़ रुपये रहा।

किस कैटेगरी में कितना राजस्व एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के घरेलू उपकरण और एयर सॉल्यूशंस (एचएंडए) कैटेगरी का राजस्व तिमाही में 20.86 प्रतिशत बढ़कर 4,771.69 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले की समान अवधि में यह 3,947.85 करोड़ रुपये था।

एचएंडए कारोबार में एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वाशिंग मशीन, डिशवॉशर, कंप्रेसर, वाटर प्यूरीफायर और एयर प्यूरीफायर शामिल हैं। कंपनी के होम एंटरटेनमेंट (एचई) कैटेगरी का राजस्व दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 17.16 प्रतिशत बढ़कर 2,608.35 करोड़ रुपये हो गया। एचई कैटेगरी में टेलीविजन (फ्लैट पैनल, साइनेज, प्रोजेक्टर और मॉनिटर टीवी), ऑडियो-विजुअल उत्पाद, मॉनिटर और पर्सनल कंप्यूटर शामिल हैं।