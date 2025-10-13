GMP दे रहा संकेत, 1550 रुपये के पार लिस्ट हो सकता IPO, पहली बार जीएमपी ₹400 के पार

LG Electronics IPO Listing: भले ही टाटा कैपिटल के आईपीओ की आज खराब शुरुआत हुई हो। लेकिन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ ग्रे मार्केट में मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहा है। जिससे धमाकेदार लिस्टिंग की उम्मीद बढ़ गई है।

LG Electronics IPO Listing: भले ही टाटा कैपिटल के आईपीओ की आज खराब शुरुआत हुई हो। लेकिन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ ग्रे मार्केट में मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहा है। जिससे धमाकेदार लिस्टिंग की उम्मीद बढ़ गई है। आज ग्रे मार्केट में आईपीओ पहली बार 400 रुपये के प्रीमियम के पार पहुंच गया है। ग्रे मार्केट संकेत दे रहा है कि एलजी इंडिया का आईपीओ 1550 रुपये के पार लिस्ट हो सकता है।

क्या है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का जीएमपी (LG Electronics IPO GMP) इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ ग्रे मार्केट में सोमवार को 418 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। रविवार की तुलना में कंपनी के जीएमपी में 48 रुपये का इजाफा हुआ है। जोकि लिस्टिंग से पहले अच्छी बात है। बता दें, अगर आज के जीएमपी के अनुसार शेयर बाजारों में एलजी इंडिया ने डेब्यू किया तो कंपनी पहले दिन ही 36 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दे सकती है।

14 अक्टूबर को है लिस्टिंग एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के आईपीओ की लिस्टिंग 14 अक्टूबर को प्रस्तावित है। यानी कल कंपनी बीएसई और एनएसई में लिस्ट हो जाएगी। 3 दिन के ओपनिंग के दौरान इस मेनबोर्ड सेगमेंट के आईपीओ को 54.02 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में आईपीओ 3.55 गुना, क्यूआईबी में 166.51 गुना और एनआईआई कैटगरी में 22.44 गुना सब्सक्राइब किया गया था। बता दें, एलजी इंडिया का आईपीओ 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक खुला था।

कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 1080 रुपये से 1140 रुपये तय किया गया था। कंपनी ने 13 शेयरों का एक लॉट बनाया था। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14820 रुपये का दांव लगाना पड़ा था। एलजी इंडिया के आईपीओ का साइज 11607.01 करोड़ रुपये था। कंपनी के मौजूदा निवेशकों ने ऑफर फार सेल के जरिए शेयरों की बिक्री की है।