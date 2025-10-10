LG Electronics IPO GMP Today indicating listing more than 1500 rupee GMP का इशारा, पहले ही दिन ₹1500 के पार जाएगा यह शेयर, 54 गुना लगा है दांव, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़LG Electronics IPO GMP Today indicating listing more than 1500 rupee

GMP का इशारा, पहले ही दिन ₹1500 के पार जाएगा यह शेयर, 54 गुना लगा है दांव

LG Electronics IPO GMP Today: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए आज का दिन काफी बड़ा है। कंपनी के शेयरों का अलॉटमेंट आज यानी 10 अक्टूबर पर हो रहा है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 11:07 AM
share Share
Follow Us on
GMP का इशारा, पहले ही दिन ₹1500 के पार जाएगा यह शेयर, 54 गुना लगा है दांव

LG Electronics IPO GMP Today: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए आज का दिन काफी बड़ा है। कंपनी के शेयरों का अलॉटमेंट आज यानी 10 अक्टूबर पर हो रहा है। मौजूदा समय में ग्रे मार्केट में कंपनी की स्थिति काफी बेहतर नजर आ रही है। आज का जीएमपी देखकर यही लगता है कि यह स्टॉक 1500 रुपये के पार लिस्ट होगा। बता दें, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के आईपीओ को 50 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया था।

ये भी पढ़ें:LG और Tata Capital के IPO पर नहीं लगा पाए दांव? आज दे रही एक बड़ी कंपनी दस्तक

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के जीएमपी में उछाल

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 383 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। कल यानी 9 अक्टूबर को एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ 380 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। जोकि दर्शाता है कि कल के मुकाबले आज के जीएमपी में 3 रुपये का इजाफा हुआ है। बता दें, आज का जीएमपी दर्शाता है कि कंपनी की लिस्टिंग 1523 रुपये पर हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो निवेशकों को पहले दिन ही 33 प्रतिशत का लाभ मिल जाएगा।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ ग्रे मार्केट में इस समय सबसे मजबूत स्थिति में है। कंपनी के आईपीओ का सबसे कम जीएमपी 145 रुपये रहा था।

ये भी पढ़ें:Ex-Bonus ट्रेड कर रही है कंपनी, मिलेंगे 1 पर 1 शेयर फ्री

50 गुना से अधिक सब्सक्राइब

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ को 50 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में कंपनी का आईपीओ 3.55 गुना सब्सक्राइब किया गया। वहीं, क्यूआईबी कैटगरी में यह आईपीओ 166.51 गुना सब्सक्राइब किया गया था। वहीं, एनआईआई कैटगरी में आईपीओ को 22.44 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

कंपनी ने एंकर निवेशकों से 3474.90 करोड़ रुपये जुटाए थे। एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 6 अक्टूबर को खुला था। वहीं, रिटेल निवेशकों के पास 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक दांव लगाने का मौका था। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ का प्राइस बैंड 1080 रुपये से 1140 रुपये प्रति शेयर था। बता दें, कंपनी की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में 14 अक्टूबर को प्रस्तावित है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।