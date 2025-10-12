Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़LG Electronics IPO GMP surges 395 rupees premium know subscription status other details

लिस्टिंग से ठीक पहले ₹395 प्रीमियम पर पहुंचा शेयर, 54 गुना हुआ है सब्सक्राइब

कंपनी के प्रोडक्ट्स भारत और विदेशों में ‘बी2सी’ और ‘बी2बी’ दोनों ग्राहकों को बेचे जाते हैं। कंपनी वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एलईडी टीवी पैनल, इन्वर्टर एयर कंडीशनर और माइक्रोवेव सहित उत्पादों का निर्माण और बिक्री करती है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 11:53 AM
share Share
Follow Us on
लिस्टिंग से ठीक पहले ₹395 प्रीमियम पर पहुंचा शेयर, 54 गुना हुआ है सब्सक्राइब

LG Electronics IPO: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ को बोली के अंतिम दिन तक 54.02 गुना सब्सक्राइब किया गया, जो संस्थागत खरीदारों की भारी भागीदारी के कारण संभव हुआ। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, 11,607 करोड़ रुपये के आईपीओ को 3,85,33,26,672 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं, जबकि प्रस्तावित शेयरों की संख्या 7,13,34,320 थी। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयर 14 अक्टूबर को लिस्ट होंगे। इससे पहले आज 12 अक्टूबर को ग्रे मार्केट में इसका शेयर 395 रुपये प्रीमियम पर पहुंच गया।

किस सेगमेंट से कितना सब्सक्राइब

पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के कोटा के लिए 166.51 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए 22.44 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) की श्रेणी को 3.54 गुना अभिदान प्राप्त हुआ। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ने सोमवार को एंकर निवेशकों से 3,475 करोड़ रुपये जुटाए थे। आईपीओ का प्राइस बैंड 1,080 रुपये से 1,140 रुपये प्रति शेयर है, जिससे कंपनी का ऊपरी मूल्यांकन लगभग 77,400 करोड़ रुपये हो जाता है। पिछले साल अक्टूबर में हुंइर्ड मोटर्स इंडिया लिमिटेड की सूचीबद्धता के बाद, यह भारतीय शेयर बाजार में प्रवेश करने वाली दूसरी दक्षिण कोरियाई कंपनी है।

यह आईपीओ पूरी तरह से दक्षिण कोरियाई मूल कंपनी द्वारा 10.18 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) है, जो लगभग 15 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। चूंकि यह आईपीओ पूरी तरह से एक बिक्री पेशकश (ओएफएस) है, इसलिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को आईपीओ से कोई आय प्राप्त नहीं होगी। जुटाई गई धनराशि दक्षिण कोरियाई मूल कंपनी को जाएगी।

कंपनी का कारोबार

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रमुख घरेलू उपकरणों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है। कंपनी के प्रोडक्ट्स भारत और विदेशों में ‘बी2सी’ और ‘बी2बी’ दोनों ग्राहकों को बेचे जाते हैं। यह अपने सभी उत्पादों के लिए स्थापना, मरम्मत और रखरखाव सेवाएं भी प्रदान करती है। कंपनी वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एलईडी टीवी पैनल, इन्वर्टर एयर कंडीशनर और माइक्रोवेव सहित उत्पादों का निर्माण और बिक्री करती है। इसकी विनिर्माण इकाइयां नोएडा और पुणे, महाराष्ट्र में स्थित हैं।

(भाषा इनपुट के साथ)

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।