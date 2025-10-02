LG Electronics IPO GMP 140 rupees premium open from 6 oct check price band IPO खुलने से पहले ही ₹140 प्रीमियम पर पहुंचा शेयर, 6 अक्टूबर से लगा सकेंगे दांव, Business Hindi News - Hindustan
IPO खुलने से पहले ही ₹140 प्रीमियम पर पहुंचा शेयर, 6 अक्टूबर से लगा सकेंगे दांव

कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसका पहला सार्वजनिक निर्गम 9 अक्टूबर तक 1,080-1,140 रुपये प्रति शेयर के मूल्य दायरे में अभिदान के लिए उपलब्ध रहेगा। एंकर निवेशक 6 अक्टूबर को बोली लगा सकेंगे। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹140 प्रीमियम पर उपलब्ध हैं।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 01:05 PM
LG Electronics IPO GMP: दक्षिण कोरिया के एलजी समूह की भारतीय इकाई, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का बहुप्रतीक्षित 11,607 करोड़ रुपये का आईपीओ सात अक्टूबर को बोली के लिए खुलेगा। इससे कंपनी मूल्यांकन लगभग 77,400 करोड़ रुपये (8.7 अरब अमेरिकी डॉलर) हो जाएगा। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसका पहला सार्वजनिक निर्गम 9 अक्टूबर तक 1,080-1,140 रुपये प्रति शेयर के मूल्य दायरे में अभिदान के लिए उपलब्ध रहेगा। एंकर निवेशक 6 अक्टूबर को बोली लगा सकेंगे। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹140 प्रीमियम पर उपलब्ध हैं।

इस साल का तीसरा सबसे बड़ा IPO

पिछले साल अक्टूबर में हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के सूचीबद्ध होने के बाद, यह भारतीय शेयर बाजार में प्रवेश करने वाली दूसरी दक्षिण कोरियाई कंपनी होगी। इसके अलावा, यह एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के जून में 12,500 करोड़ रुपये और टाटा कैपिटल के छह अक्टूबर को खुलने वाले 15,500 करोड़ रुपये के सार्वजनिक निर्गम के बाद, वर्ष 2025 का तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ होगा।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ पूरी तरह से दक्षिण कोरिया स्थित मूल कंपनी द्वारा 10.18 करोड़ से अधिक शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) है, जो लगभग 15 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। चूंकि यह सार्वजनिक निर्गम पूरी तरह से बिक्री पेशकश (ओएफएस) है, इसलिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को आईपीओ से कोई आय प्राप्त नहीं होगी। जुटाई गई धनराशि दक्षिण कोरियाई मूल कंपनी को जाएगी।

कंपनी का कारोबार

कंपनी की नोएडा और पुणे में विनिर्माण इकाइयां हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 1,45,10,000 उत्पादों की है। 30 जून, 2025 तक कंपनी के पास 287 आपूर्तिकर्ताओं का एक व्यापक आपूर्तिकर्ता नेटवर्क था। वित्तीय मोर्चे पर, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का परिचालन राजस्व वित्तवर्ष 2024-25 में 24,366.64 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 21,352 करोड़ रुपये था। इस अवधि में इसका शुद्ध मुनाफा 1,511 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,203 करोड़ रुपये हो गया।

