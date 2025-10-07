LG Electronics IPO fully subscribe day 1 gmp surges 300 premium rupees पहले ही दिन पूरा भर गया यह IPO, दांव लगाने की होड़, ₹330 प्रीमियम पर पहुंचा शेयर, Business Hindi News - Hindustan
पहले ही दिन पूरा भर गया यह IPO, दांव लगाने की होड़, ₹330 प्रीमियम पर पहुंचा शेयर

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शाम 4:40 बजे के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी के आईपीओ को कुल 7.13 करोड़ शेयरों के मुकाबले करीब 7.45 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं। इसका मतलब है कि यह इश्यू पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 06:55 PM
LG India IPO: दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की भारतीय इकाई एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) आज सोमवार को सार्वजनिक निवेश के लिए खुला और पहले ही दिन पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के शाम 4:40 बजे के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी के आईपीओ को कुल 7.13 करोड़ शेयरों के मुकाबले करीब 7.45 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं। इसका मतलब है कि यह इश्यू पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका है।

निवेशकों की प्रतिक्रिया

आईपीओ में रिटेल निवेशकों ने अपने हिस्से का 81%, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) ने 231% तक सब्सक्रिप्शन दर्ज कराया। वहीं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) की श्रेणी में 49% सब्सक्रिप्शन हुआ। यह दर्शाता है कि घरेलू निवेशकों के साथ-साथ बड़े संस्थागत निवेशकों ने भी इस इश्यू में गहरी रुचि दिखाई है।

आईपीओ का डिटेल

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने अपने इस आईपीओ के जरिए ₹11,607 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। यह इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है, जिसमें कोरियाई पैरेंट कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। इसका मतलब है कि इस इश्यू से जुटाई गई राशि सीधे कंपनी को नहीं मिलेगी, बल्कि बेचने वाले प्रमोटर्स को जाएगी। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड ₹1,080 से ₹1,140 प्रति शेयर तय किया गया है। निवेशक न्यूनतम 13 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं, यानी ऊपरी प्राइस बैंड पर ₹14,820 के निवेश से आवेदन किया जा सकता है।

क्या चल रहा ग्रे मार्केट प्रीमियम

लिस्टिंग से पहले कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में लगभग 27-28% प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे थे। Investorgain के अनुसार, पहले जहां GMP करीब 13% था, वहीं अब यह दोगुने से भी अधिक बढ़ गया है। IPO Watch ने भी पुष्टि की है कि कंपनी के शेयर ₹1,140 के इश्यू प्राइस पर करीब ₹330 के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, जो बाजार में मजबूत मांग को दर्शाता है।

