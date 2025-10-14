बंपर लिस्टिंग: बाजार में उतरते ही हर शेयर पर निवेशकों को ₹575 का हुआ फायदा, LG IPO ने किया कमाल
LG Electronics IPO Listing: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ आज मंगलवार को शेयर बाजार में लिस्ट हो गया। कंपनी के शेयरों की आज बीएसई और एनएसई पर शानदार लिस्टिंग हुई है। बीएसई पर यह शेयर लगभग 51% प्रीमियम यानी 575 रुपये मुनाफे के साथ 1715 रुपये पर लिस्ट हुआ। वहीं, एनएसई पर कंपनी के शेयर करीबन 51% प्रीमियम के साथ 1,710.10 रुपये पर लिस्ट हुए। यानी हर शेयर पर पहले ही दिन 570 रुपये का फायदा हुआ है। बता दें कि कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 1,080 रुपये से 1,140 रुपये प्रति शेयर तय किया था।
जबरदस्त हुआ था सब्सक्राइब
बता दें कि आईपीओ को बोली के अंतिम दिन तक 54.02 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। यह संस्थागत खरीदारों की भारी भागीदारी के कारण संभव हुआ। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, 11,607 करोड़ रुपये के आईपीओ को 3,85,33,26,672 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं, जबकि प्रस्तावित शेयरों की संख्या 7,13,34,320 थी। पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के कोटा के लिए 166.51 गुना सब्सक्राइब किया गया, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए 22.44 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, रिटेल निवेशकों की कैटेगरी से इसे 3.54 गुना सब्सक्राइब किया गया। बता दें कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ने एंकर निवेशकों से 3,475 करोड़ रुपये जुटाए थे।
आईपीओ के बारे में
यह आईपीओ पूरी तरह से दक्षिण कोरियाई मूल कंपनी द्वारा 10.18 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) है, जो लगभग 15 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। चूंकि यह आईपीओ पूरी तरह से एक बिक्री पेशकश (ओएफएस) है, इसलिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को आईपीओ से कोई आय प्राप्त नहीं होगी। जुटाई गई धनराशि दक्षिण कोरियाई मूल कंपनी को जाएगी। पिछले साल अक्टूबर में हुंइर्ड मोटर्स इंडिया लिमिटेड की सूचीबद्धता के बाद, यह भारतीय शेयर बाजार में प्रवेश करने वाली दूसरी दक्षिण कोरियाई कंपनी है।
कंपनी का कारोबार
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रमुख घरेलू उपकरणों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है। कंपनी के उत्पाद भारत और विदेशों में ‘बी2सी’ और ‘बी2बी’ दोनों ग्राहकों को बेचे जाते हैं। यह अपने सभी उत्पादों के लिए स्थापना, मरम्मत और रखरखाव सेवाएं भी प्रदान करती है। कंपनी वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एलईडी टीवी पैनल, इन्वर्टर एयर कंडीशनर और माइक्रोवेव सहित उत्पादों का निर्माण और बिक्री करती है। इसकी विनिर्माण इकाइयां नोएडा और पुणे, महाराष्ट्र में स्थित हैं।