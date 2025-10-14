Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़LG Electronics IPO bumper listing share list 50 percent premium on bse nse stock price cross 1700 rupees

बंपर लिस्टिंग: बाजार में उतरते ही हर शेयर पर निवेशकों को ₹575 का हुआ फायदा, LG IPO ने किया कमाल

आईपीओ को बोली के अंतिम दिन तक 54.02 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। यह संस्थागत खरीदारों की भारी भागीदारी के कारण संभव हुआ। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, 11,607 करोड़ रुपये के आईपीओ को 3,85,33,26,672 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं, जबकि प्रस्तावित शेयरों की संख्या 7,13,34,320 थी।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 10:05 AM
share Share
Follow Us on
बंपर लिस्टिंग: बाजार में उतरते ही हर शेयर पर निवेशकों को ₹575 का हुआ फायदा, LG IPO ने किया कमाल

LG Electronics IPO Listing: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ आज मंगलवार को शेयर बाजार में लिस्ट हो गया। कंपनी के शेयरों की आज बीएसई और एनएसई पर शानदार लिस्टिंग हुई है। बीएसई पर यह शेयर लगभग 51% प्रीमियम यानी 575 रुपये मुनाफे के साथ 1715 रुपये पर लिस्ट हुआ। वहीं, एनएसई पर कंपनी के शेयर करीबन 51% प्रीमियम के साथ 1,710.10 रुपये पर लिस्ट हुए। यानी हर शेयर पर पहले ही दिन 570 रुपये का फायदा हुआ है। बता दें कि कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 1,080 रुपये से 1,140 रुपये प्रति शेयर तय किया था।

जबरदस्त हुआ था सब्सक्राइब

बता दें कि आईपीओ को बोली के अंतिम दिन तक 54.02 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। यह संस्थागत खरीदारों की भारी भागीदारी के कारण संभव हुआ। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, 11,607 करोड़ रुपये के आईपीओ को 3,85,33,26,672 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं, जबकि प्रस्तावित शेयरों की संख्या 7,13,34,320 थी। पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के कोटा के लिए 166.51 गुना सब्सक्राइब किया गया, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए 22.44 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, रिटेल निवेशकों की कैटेगरी से इसे 3.54 गुना सब्सक्राइब किया गया। बता दें कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ने एंकर निवेशकों से 3,475 करोड़ रुपये जुटाए थे।

आईपीओ के बारे में

यह आईपीओ पूरी तरह से दक्षिण कोरियाई मूल कंपनी द्वारा 10.18 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) है, जो लगभग 15 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। चूंकि यह आईपीओ पूरी तरह से एक बिक्री पेशकश (ओएफएस) है, इसलिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को आईपीओ से कोई आय प्राप्त नहीं होगी। जुटाई गई धनराशि दक्षिण कोरियाई मूल कंपनी को जाएगी। पिछले साल अक्टूबर में हुंइर्ड मोटर्स इंडिया लिमिटेड की सूचीबद्धता के बाद, यह भारतीय शेयर बाजार में प्रवेश करने वाली दूसरी दक्षिण कोरियाई कंपनी है।

कंपनी का कारोबार

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रमुख घरेलू उपकरणों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है। कंपनी के उत्पाद भारत और विदेशों में ‘बी2सी’ और ‘बी2बी’ दोनों ग्राहकों को बेचे जाते हैं। यह अपने सभी उत्पादों के लिए स्थापना, मरम्मत और रखरखाव सेवाएं भी प्रदान करती है। कंपनी वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एलईडी टीवी पैनल, इन्वर्टर एयर कंडीशनर और माइक्रोवेव सहित उत्पादों का निर्माण और बिक्री करती है। इसकी विनिर्माण इकाइयां नोएडा और पुणे, महाराष्ट्र में स्थित हैं।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।