7 अक्टूबर से खुल रहा इस साल का मोस्ट अवेटेड IPO, प्राइस बैंड ₹1140 हुआ तय, चेक करें अन्य डिटेल

LG Electronics IPO: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) ला रहा है। कंपनी ने इस IPO की प्राइस बैंड और सब्सक्रिप्शन डेट की घोषणा कर दी है। दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी की सब्सिडियरी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, 7 अक्टूबर को अपना आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि शेयर बिक्री 9 अक्टूबर तक बोली के लिए खुली रहेगी, जबकि एंकर निवेशकों के लिए बोली 6 अक्टूबर को खुलेगी। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स IPO का प्राइस बैंड ₹1,080 से ₹1,140 प्रति शेयर तय किया गया है। प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यू ₹10 है। बता दें कि ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर अभी कारोबार नहीं कर रहे हैं।

क्या है डिटेल एलजी पिछले साल अक्टूबर में हुंडई मोटर्स इंडिया लि. की सूचीबद्धता के बाद यह भारतीय शेयर बाजार में कदम रखने वाली दूसरी दक्षिण कोरियाई कंपनी होगी। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने दिसंबर में सेबी के पास आईपीओ के लिए विवरण पुस्तिका दाखिल किए थे। इसके तहत मूल कंपनी 10.18 करोड़ से अधिक शेयर बेचेगी, जो लगभग 15 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। कंपनी को मार्च में सार्वजनिक निर्गम के लिए नियामक की मंजूरी मिली थी।

कंपनी ने कुल निर्गम आकार का खुलासा नहीं किया, लेकिन मामले से परिचित लोगों ने पहले आईपीओ का आकार 15,000 करोड़ रुपये आंका था। चूंकि यह सार्वजनिक निर्गम पूरी तरह से बिक्री पेशकश (ओएफएस) है, इसलिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को आईपीओ से कोई आय प्राप्त नहीं होगी। जुटाई गई धनराशि दक्षिण कोरियाई मूल कंपनी को जाएगी।

कंपनी का कारोबार एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एलईडी टीवी पैनल, इन्वर्टर एयर कंडीशनर और माइक्रोवेव सहित उत्पादों का निर्माण और बिक्री करती है। इसकी विनिर्माण इकाइयां नोएडा (उत्तर प्रदेश) और पुणे में हैं। वित्तीय मोर्चे पर, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का परिचालन राजस्व 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में 64,087.97 करोड़ रुपये था।