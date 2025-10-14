Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़LG Electronics India share may hit 2085 rupee lavel expert gives buy rating listing today

₹2085 तक जाएगा LG का शेयर! निवेशकों को हो सकता है 83% का फायदा, एक्सपर्ट दे रहे खरीदने की सलाह

LG Electronics India IPO Listing: मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में इस स्टॉक को BUY टैग दिया है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 1800 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। हालांकि, ब्रोकरेज का कहना है कि अगर बुल रन जारी रहता है तो कंपनी का शेयर 2085 रुपये के स्तर तक जा सकता है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 08:30 AM
LG Electronics India IPO Listing: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ आज शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रहा है। 54 गुना से अधिक सब्सक्राइब हुआ यह आईपीओ ग्रे मार्केट में मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहा है। जिससे मजबूत लिस्टिंग के संकेत मिल रहे हैं। मार्केट डेब्यू करने से पहले ब्रोकरेज हाउस ने भी इस स्टॉक को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि एलजी इंडिया का शेयर इश्यू प्राइस से 83 प्रतिशत चढ़ सकता है।

ये भी पढ़ें:GMP दे रहा संकेत, 1550 रुपये के पार लिस्ट हो सकता IPO

एक्सपर्ट ने दी शेयरों को खरीदने की सलाह

मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में इस स्टॉक को BUY टैग दिया है। ब्रोकरेज हाउस ने 1800 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। हालांकि, ब्रोकरेज का कहना है कि अगर बुल रन जारी रहता है तो कंपनी का शेयर 2085 रुपये के स्तर तक जा सकता है। जोकि इश्यू प्राइस से 83 प्रतिशत अधिक है। यानी लिस्टिंग के बाद भी कंपनी के शेयरों पर दांव लगाया जा सकता है।

7 अक्टूबर को ओपन हुआ था आईपीओ

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 7 अक्टूबर को खुला था। कंपनी के आईपीओ पर 9 अक्टूबर तक दांव लगाने का मौका था। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ का प्राइस बैंड 1080 रुपये से 1140 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 13 शेयरों का एक लॉट बनाया था। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14820 रुपये का इंवेस्टमेंट करना पड़ा था।

ये भी पढ़ें:₹330 पर लिस्ट हुआ टाटा कैपिटल का आईपीओ, निवेशकों को लगा झटका

54 गुना हुआ था सब्सक्राइब

तीन दिन के ओपनिंग के दौरान इस आईपीओ को 54 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया था। कंपनी की ग्रे मार्केट में भी स्थिति काफी मजबूत है। इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 430 रुपये के प्रीमियम पर है। जोकि 37 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन की ओर संकेत दे रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ सलाह जरूर लें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिंदुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

