मुनाफा 27% बढ़ा, कमाई ₹7,200 करोड़ के पार; अब रॉकेट बनने को तैयार इस कंपनी का शेयर?

LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया Q1 रिजल्ट: घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बाजार की प्रमुख कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया (LG Electronics India) ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी के लिए जून तिमाही काफी मजबूत रही। 30 जून 2026 को समाप्त तिमाही में कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर 27 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 653 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 513 करोड़ रुपये था, यानी एक साल में कंपनी ने करीब 140 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुनाफा कमाया है। नतीजों में सिर्फ मुनाफे में ही तेजी नहीं आई, बल्कि कंपनी की कमाई और ऑपरेटिंग प्रदर्शन में भी अच्छा सुधार देखने को मिला है।

कंपनी की रेवेन्यू भी जून तिमाही में मजबूत रही। LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया (LG Electronics India) का ऑपरेशनल रेवेन्यू सालाना आधार पर 15.5 फीसदी बढ़कर 7,233 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल की समान अवधि में कंपनी ने 6,263 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया था। इस तरह कंपनी की कुल कमाई में करीब 970 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। आसान भाषा में समझें तो कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा प्रोडक्ट बेचे या बेहतर कीमत और प्रोडक्ट मिक्स के जरिए ज्यादा कमाई हासिल की। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों की मांग के बीच कंपनी के लिए यह प्रदर्शन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया (LG Electronics India) के ऑपरेटिंग प्रदर्शन की सबसे खास बात EBITDA में तेज बढ़ोतरी रही। जून तिमाही में कंपनी का EBITDA 26 फीसदी बढ़कर 904 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले साल की पहली तिमाही में यह 716.5 करोड़ रुपये था। EBITDA किसी कंपनी के मुख्य कारोबार से होने वाली कमाई की क्षमता को समझने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। इसके साथ ही कंपनी का EBITDA मार्जिन भी बेहतर हुआ। Q1 FY26 में EBITDA मार्जिन 11.4 फीसदी था, जो इस साल बढ़कर 12.5 फीसदी हो गया, यानी कंपनी की बिक्री बढ़ने के साथ-साथ प्रति रुपये बिक्री पर ऑपरेटिंग स्तर पर कमाई करने की क्षमता भी मजबूत हुई है। यही वजह है कि रेवेन्यू की तुलना में मुनाफे की ग्रोथ ज्यादा तेज रही।

LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया (LG Electronics India) के तिमाही नतीजे गुरुवार 13 अगस्त 2026 को बाजार बंद होने के बाद जारी किए गए। नतीजों से पहले गुरुवार के कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयर का प्रदर्शन लगभग सपाट रहा। LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया (LG Electronics India) का शेयर 1,578.30 रुपये पर बंद हुआ, जबकि इसी दिन बेंचमार्क Nifty 50 में 0.16 फीसदी की गिरावट रही। इसका मतलब है कि बाजार ने नतीजों की घोषणा से पहले कंपनी के शेयर में कोई बड़ी हलचल नहीं दिखाई। हालांकि, अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि मजबूत तिमाही नतीजों का असर अगले कारोबारी सत्र में शेयर की कीमत पर किस तरह दिखाई देता है।

शेयर का प्रदर्शन

शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो 12 अगस्त 2026 तक LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया (LG Electronics India) के शेयर में पिछले एक महीने में करीब 2.29 फीसदी और 6 महीने में लगभग 7.47 फीसदी की तेजी आई है। हालांकि, शेयर अभी अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर से नीचे कारोबार कर रहा है। कंपनी के शेयर ने 14 अक्टूबर 2025 को 1,749 रुपये का 52-सप्ताह का उच्च स्तर बनाया था। वहीं, 2 अप्रैल 2026 को शेयर 1,304.10 रुपये के 52-सप्ताह के निचले स्तर तक पहुंच गया था। इस तरह शेयर ने निचले स्तर से अच्छी रिकवरी दिखाई है।