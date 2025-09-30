LG का IPO होगा 7 अक्टूबर से ओपन, पैरेंट कंपनी बेच रही है 10 करोड़ से ज्यादा शेयर

LG Electronics India Ltd IPO: प्राइमरी मार्केट अगले सप्ताह काफी व्यस्त रहेगा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ भी अगले हफ्ते खुलने जा रहा है। कंपनी का आईपीओ 7 अक्टूबर दिन मंगलवार से 9 अक्टूबर 2025 तक ओपन रहेगा।

LG Electronics India Ltd IPO: प्राइमरी मार्केट अगले सप्ताह काफी व्यस्त रहेगा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ भी अगले हफ्ते खुलने जा रहा है। कंपनी का आईपीओ 7 अक्टूबर दिन मंगलवार से 9 अक्टूबर 2025 तक ओपन रहेगा। बता दें, टाटा कैपिटल आईपीओ भी अगले हफ्ते की 6 तारीख को दस्तक दे रहा है।

पैरेंट कंपनी बेच रही है शेयर इस चर्चित आईपीओ में पैरेंट कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंक 10.18 करोड़ शेयर बेचने जा रही है। यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित रहेगा। यानी इश्यू से मिले पैसे का उपयोग कंपनी नहीं कर पाएगी।

प्राइस बैंड का नहीं हुआ है ऐलान सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार एलजी इंलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया 11,500 करोड़ रुपये के शेयर बेचने जा रहे हैं। यह पैरेंट कंपनी की कुल हिस्सेदारी का 15 प्रतिशत हिस्सा है। बता दें, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ 9 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर आ रहा है। पहले वैल्यूएशन 15 बिलियन डॉलर की थी। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने अभी तक प्राइस बैंड का ऐलान नहीं किया है।

मॉर्गन स्टेनले इंडिया कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, केफिन टेक्नोलॉजीज़ को रजिस्ट्रार बनाया गया है।

किसके लिए कितना होगा हिस्सा क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा ही आरक्षित रहेगा। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम आईपीओ का 35 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा। वहीं, एनआईआई के लिए कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा।

क्या करती है कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड 1997 में अस्तित्व में आई थी। कंपनी घरेलू उपकरणों के साथ-साथ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स (मोबाइल को छोड़कर) बनाती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी संभालती है। टीवी, फ्री, वाशिंग मशीन, एसी जैसे सेगमेंट में एलजी के पास एक मजबूत ग्राहकों की संख्या है।