LG Electronics India IPO कल से ओपन, GMP दिखा हर शेयर पर ₹278 का फायदा, ब्रोकरेज ने दिया Subscribe टैग

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (LG Electronics India Ltd) आईपीओ कल यानी 7 अक्टूबर से खुल जाएगा। निवेशकों के पास 9 अक्टूबर तक इस बड़े आईपीओ पर दांव लगाने का मौका मिलेगा।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 04:13 PM
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (LG Electronics India Ltd) आईपीओ कल यानी 7 अक्टूबर से खुल जाएगा। निवेशकों के पास 9 अक्टूबर तक इस बड़े आईपीओ पर दांव लगाने का मौका मिलेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज फर्म च्वाइस ब्रोकिंग ने इस स्टॉक को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस कंपनी के स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, ग्रोथ करने की क्षमता और रणनीतिक विस्तार पर विश्वास दिखा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:10 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक पर टूट पड़े निवेशक, 20% चढ़ा भाव

क्या है प्राइस बैंड?

कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 1080 रुपये से 1140 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 13 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14820 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा। कंपनी की बीएसई और एनएसई में लिस्टिंग 14 अक्टूबर को प्रस्तावित है।

ग्रे मार्केट में मजबूत स्थिति

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ ग्रे मार्केट में मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहा है। इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ 278 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। आज का जीएमपी 24.39% लिस्टिंग गेन को दिखा रहा है। आज का जीएमपी अबतक का सबसे अधिक जीएमपी है। बता दें, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड आईपीओ का जीएमपी सबसे कम 145 रुपये रहा है। इस लेवल पर कंपनी ग्रे मार्केट में 1 अक्टूबर को थी।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ का साइज 11607.01 करोड़ रुपये का है। कंपनी का इश्यू पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित है। यानी कंपनी को इश्यू से जुटाए पैसे नहीं मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:153 रुपये पर लिस्ट हुआ सस्ता IPO, निवेशकों को पहले दिन ही 90% तक का फायदा

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आने वाले समय में 5000 करोड़ रुपये का निवेश हैदराबाद में करने की योजना बना रहे हैं। कंपनी ने इस यूनिट का ऑपरेशन्स वित्त वर्ष 2027 में चालू होने की उम्मीद जताई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

