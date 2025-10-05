LG Electronics India IPO: एलजी इंडिया ना लूट ले जाए आईपीओ की महफिल, GMP अभी से दिखा रहा ₹228 का फायदा, 7 अक्टूबर से ओपन

LG Electronics India IPO GMP Today: इस हफ्ते दो बड़ी कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। ये दो कंपनियां टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड हैं। एलजी इंडिया का आईपीओ 7 अक्टूबर से खुलेगा।

LG Electronics IPO GMP Today: इस हफ्ते दो बड़ी कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। ये दो कंपनियां टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड हैं। एलजी इंडिया का आईपीओ 7 अक्टूबर से खुलेगा। यह आईपीओ ग्रे मार्केट में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। जिसकी वजह से बाजार में चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं एलजी इंडिया ना लूट ले जाए इस हफ्ते की आईपीओ की महफिल।

एलजी इंडिया के आईपीओ का साइज क्या है? इस मेनबोर्ड आईपीओ का साइज 11607.01 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 10.18 करोड़ शेयर जारी करेगी। यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित है। यानी आईपीओ से जुटाए पैसे कंपनी को नहीं मिलेंगे। बता दें, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया कोई भी नया शेयर इश्यू के जरिए नहीं जारी कर रही है। इसी पूरे आईपीओ में यही एक चिंता की बात है।

क्या है एलजी इंडिया के आईपीओ का प्राइस बैंड एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक खुला रहेगा। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 1080 रुपये से 1140 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 13 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम 14820 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा। बता दें, कंपनी ने अपने कर्मचारियों को 108 रुपये की छूट दी है।

ग्रे मार्केट ने भरा उत्साह एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ ग्रे मार्केट में जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है। उससे निवेशकों में काफी उत्साह है। इंवेस्टर्सगेन की रिपोर्ट के अनुसार एलजी इंडिया का आईपीओ आज रविवार को 228 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 20 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। एलजी इंडिया का आईपीओ ग्रे मार्केट में इस समय सबसे मजबूत स्थिति में है। बता दें, इस मेनबोर्ड आईपीओ का सबसे कम जीएमपी 2 अक्टूबर को था। तब ग्रे मार्केट में आईपीओ 146 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था।