LG Electronics India IPO GMP पहुंचा ₹300 के पार, आईपीओ आज से ओपन, एंकर निवेशकों से कंपनी ने जुटाए ₹3475 करोड़

LG Electronics India IPO GMP Today :एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ आज से ओपन हो रहा है। ग्रे मार्केट में यह मेनबोर्ड आईपीओ धमाकेदार प्रदर्शन कर रहा है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ का जीएमपी 300 रुपये के पार पहुंच गया है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 07:52 AM
LG Electronics India IPO GMP Today: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ आज से ओपन हो रहा है। ग्रे मार्केट में यह मेनबोर्ड आईपीओ धमाकेदार प्रदर्शन कर रहा है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ का जीएमपी 300 रुपये के पार पहुंच गया है। बता दें, एकंर निवेशकों से कंपनी ने 3475 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

149 एंकर निवेशकों ने लगाया दांव

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ सोमवार को एंकर निवेशकों के लिए खुला था। कंपनी का आईपीओ 149 एंकर निवेशकों से 3475 करोड़ रुपये जुटाने में सफल रहा है। बीएसई के डाटा के अनुसार एंकर निवेशकों को कंपनी 1140 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से शेयर जारी की है।

ग्रे मार्केट ने किया गदगद

एलजी के आईपीओ पर दांव लगाने की सोच रहे निवेशकों को ग्रे मार्केट ने गदगद कर दिया है। कंपनी का आईपीओ ग्रे मार्केट में आज 318 रुपये पर ट्रे़ड कर रहा है। इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा जीएमपी 27.89 प्रतिशत की लिस्टिंग गेन की ओर इशारा कर रहा है। बता दें, एलजी के आईपीओ का सबसे कम जीएमपी 145 रुपये रहा था।

क्या है प्राइस बैंड

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ का प्राइस बैंड 1080 रुपये 1140 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 13 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14820 रुपये का दांव लगाना होगा।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ का साइज 11607.01 करोड़ रुपये है। कंपनी आईपीओ के जरिए कोई भी नया शेयर नहीं जारी करेगी। ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 10.18 करोड़ शेयर जारी करने जा रही है। यानी इश्यू का पैसा कंपनी के प्रयोग में नहीं आएगा। बता दें, यह एक मेनबोर्ड सेगमेंट का आईपीओ है। ऐसे में इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में होगी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

