सब्सक्रिप्शन में LG इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, ₹300 जीएमपी

LG Electronics India IPO: दक्षिण कोरिया की कंपनी एलजी की भारतीय इकाई एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) ने सब्सक्रिप्शन में नया रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल, 10000 करोड़ रुपये से ज्यादा के इस आईपीओ की बोलियां ₹4 लाख करोड़ के पार पहुंच गई है। वहीं, 54 गुना सब्सक्राइब हुआ है। इस कैटगरी के अन्य IPO में हुंडई मोटर इंडिया, LIC और पेटीएम को केवल 1.5 गुना से 3 गुना के बीच ही सब्सक्रिप्शन मिला था। कहने का मतलब है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के आईपीओ ने इन सभी बड़े इश्यूज को काफी पीछे छोड़ दिया है।

संस्थागत निवेशकों ने दिखाई सबसे ज्यादा रुचि इसमें संस्थागत निवेशकों ने सबसे ज्यादा रुचि दिखाई है। आंकड़ों के मुताबिक, इन निवेशकों ने अब तक ₹3.5 लाख करोड़ से ज्यादा की बोलियां लगाई हैं। IPO के अंतिम दिन शाम 4:30 बजे तक कुल ₹4.4 लाख करोड़ की बोलियां दर्ज की गईं, जो इसे देश का सबसे ज्यादा मांग वाला बड़ा इश्यू बना देती है। इसने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पिछले साल के ₹3.2 लाख करोड़ के बोली रिकॉर्ड को भी पार कर लिया है। इस इश्यू के नॉन-इंस्टिट्यूशनल (NII) हिस्से को 22 गुना और रिटेल निवेशकों के हिस्से को 3.5 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

आईपीओ के बारे में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ने सोमवार को एंकर निवेशकों से 3,475 करोड़ रुपये जुटाए थे। वहीं, इसका प्राइस बैंड 1,080 रुपये से 1,140 रुपये प्रति शेयर है। आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी ₹300 रुपये प्रति शेयर है। यह 26% से ज्यादा प्रीमियम को दिखाता है। इस लिहाज से शेयर 1400 रुपये के पार लिस्ट होने का अनुमान है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के 14 अक्टूबर को शेयर बाजार में पदार्पण करने की उम्मीद है। बता दें कि आईपीओ पूरी तरह से 10.18 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) है, जो दक्षिण कोरिया स्थित मूल कंपनी द्वारा लगभग 15 प्रतिशत हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि सार्वजनिक निर्गम पूरी तरह से एक बिक्री पेशकश (ओएफएस) है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को आईपीओ से कोई आय प्राप्त नहीं होगी। जुटाई गई धनराशि दक्षिण कोरियाई मूल कंपनी को जाएगी।