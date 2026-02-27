Hindustan Hindi News
आपकी बॉडी में फैट कितना? जोमैटो के मालिक ने निकाली अनोखी हायरिंग

Feb 27, 2026 07:28 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने अपने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि वह अपने नए वेंचर के लिए ऐसे एथलीट की तलाश कर रहे हैं जो इंजीनियर और वैज्ञानिक भी हों।

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। वह अकसर कुछ ऐसे पोस्ट करते हैं जिसपर बहस छिड़ जाती है। गोयल ने ऐसा ही एक पोस्ट हेल्थटेक स्टार्टअप 'टेम्पल' में भर्ती को लेकर किया है। आइए डिटेल जान लेते हैं।

क्या लिखा दीपिंदर गोयल ने?

दीपिंदर गोयल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि वह अपने नए वेंचर के लिए ऐसे एथलीट की तलाश कर रहे हैं जो इंजीनियर और वैज्ञानिक भी हों। उन्होंने पात्रता मानदंड में पुरुषों के लिए बॉडी फैट (शरीर में वसा प्रतिशत) की मात्रा 16 प्रतिशत से कम और महिलाओं के लिए 26 प्रतिशत से कम होने की शर्त भी रखी।

गोयल ने इस पोस्ट में कहा कि हम उन लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं जो अपने शरीर को चरम सीमा तक ले जाते हैं। हम सिर्फ उन्हें सेवा नहीं देना चाहते, खुद भी वैसा ही होना चाहते हैं। इसलिए केवल वही लोग आवेदन करें जो फिटनेस को गंभीरता से लेते हैं।

उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार अभी बॉडी फैट के निर्धारित स्तर पर नहीं हैं, लेकिन तीन महीने में इसे हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि तब तक वे टेम्पल में प्रोबेशन पर ही रहेंगे। दीपिंदर गोयल ने कहा कि उनका स्टार्टअप टेम्पल 'शीर्ष स्तर के एथलीट' के लिए एक अपग्रेडेड वियरेबल डिवाइस विकसित कर रहा है। भर्ती भूमिकाओं में एनालॉग सिस्टम इंजीनियर से लेकर कम्प्यूटेशनल न्यूरोसाइंटिस्ट तक शामिल हैं। उनकी इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।

क्या हैं प्रतिक्रियाएं?

एक यूजर ने दीपिंदर गोयल के इस पोस्ट पर लिखा-मजेदार बात यह है कि 16 प्रतिशत से कम बॉडी फैट पाने के लिए पुरुषों को जोमैटो ऐप का इस्तेमाल बंद करना होगा। एक अन्य यूजर ने बेहतरीन फिटनेस उत्पाद बनाने और बॉडी फैट प्रतिशत के बीच के संबंध पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई उत्कृष्ट खेल प्रौद्योगिकी उत्पाद ऐसे इंजीनियरों ने बनाए हैं जो खुद आला दर्जे के एथलीट नहीं थे।

बता दें कि गोयल ने पिछले महीने ही जोमैटो एवं ब्लिंकिट की मूल कंपनी इटरनल के प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय गोयल ने कहा था कि वह हाई रिस्क वाले नये विचारों और प्रयोगों पर काम करना चाहते हैं। इस संबंध में प्रतिक्रिया के लिए जोमैटो के प्रवक्ता को भेजे गए ईमेल फिलहाल कोई जवाब नहीं आया।

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं।

