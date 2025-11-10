Lenskart के शेयर इंट्रा-डे लो से 16% चढ़े, दुविधा में पड़े निवेशक, अब आगे क्या?

संक्षेप: Lenskart target price: खराब लिस्टिंग के बाद लेंसकार्ट के शेयरों में रिकवरी देखने को मिली है। लिस्टिंग के प्राइस से आज दिन में लेंसकार्ट के शेयर 6 प्रतिशत तक चढ़ गए।

Lenskart target price: खराब लिस्टिंग के बाद लेंसकार्ट के शेयरों में रिकवरी देखने को मिली है। लिस्टिंग के प्राइस से आज दिन में लेंसकार्ट के शेयर 6 प्रतिशत तक चढ़ गए। आईपीओ के दौरान दांव लगाने वाले निवेशकों के मन में दुविधा है कि क्या अपनी होल्डिंग्स को बरकरा रखें या फिर बेचकर निकलना फायदेमंद रहेगा। बता दें, लेंसकार्ट के शेयर बीएसई में आज सोमवार को 390 रुपये के लेवल पर लिस्ट हुए। लेकिन दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 355.70 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल तक लुढ़क गया। हालांकि, उसके बाद लेंसकार्ट के शेयरों में रिकवरी देखने को मिली। जिसकी वजह से स्टॉक का भाव 16 प्रतिशत की उछाल के बाद 413.80 रुपये तक पहुंच गया। आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

28 गुना सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ लेंसकार्ट के आईपीओ को 28 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। लेकिन ग्रे मार्केट में कंपनी के आईपीओ की स्थिति नाजुक ही बनी रही। एक्सपर्ट्स की मानें तो मौजूदा स्तर पर वैल्यूएशन चिंता का सबब बना हुआ है। शॉर्ट टर्म में कमाई भी बहुत जोरदार होने की उम्मीद नहीं है। इसके अतिरिक्त कंपनी विस्तार, मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी पर खूब पैसा खर्च कर रही है। एक्सपर्ट्स शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। इस नए दौर की कंपनी के लिए 350 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाया गया है।

31 अक्टूबर को खुला था आईपीओ लेंसकार्ट का आईपीओ 31 अक्टूबर को ओपन हुआ था। कंपनी के आईपीओ पर रिटेल निवेशकों के पास 4 नवंबर तक दांव लगाने का मौका था। लेंसकार्ट के आईपीओ का साइज 7278.76 करोड़ रुपये था। कंपनी आईपीओ के जरिए 5.35 करोड़ फ्रेश शेयर जारी की है। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 12.76 करोड़ शेयर जारी की है। पीसूष बंसल, नेहा बंसल ने ऑफर फार सेल में अपने हिस्से के कुछ शेयर बेचे हैं। बता दें, लेंसकार्ट के आईपीओ का प्राइस बैंड 382 रुपये से 402 रुपये प्रति शेयर था। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक शेयर पर 19 रुपये की छूट दी थी।