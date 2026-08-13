Lenskart स्टॉक 5% चढ़ा, अब ₹680 तक जाएगा शेयर? जेफरीज ने दिया ‘Buy’ कॉल
मुख्य बातें
- लेंसकार्ट सॉल्यूशंस (Lenskart Solutions) के शेयर Q1 FY27 के मजबूत नतीजों के बाद शुरुआती कारोबार में करीब 5% चढ़ गए
- वहीं Citi ने ‘Neutral’ और HSBC ने ‘Hold’ रेटिंग दी है
- HSBC ने मजबूत नतीजों के बावजूद Lenskart के प्रीमियम वैल्यूएशन को लेकर सावधानी जताई है
लेंसकार्ट सॉल्यूशंस (Lenskart Solutions) के शेयरों में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी के Q1 FY27 नतीजे जारी होने के बाद शुरुआती कारोबार में लेंसकार्ट (Lenskart) का शेयर करीब 5% चढ़कर ₹615.75 पर पहुंच गया। मजबूत ग्रोथ, मुनाफे में सुधार और इंटरनेशनल कारोबार की बेहतर स्थिति ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। हालांकि, शेयर की मौजूदा कीमत और कंपनी के प्रीमियम वैल्यूएशन को लेकर ब्रोकरेज हाउस एकमत नहीं हैं। जहां जेफरीज (Jefferies) ने लेंसकार्ट (Lenskart) पर ‘Buy’ रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ाकर ₹680 कर दिया है, वहीं, सिटी (Citi) ने ‘Neutral’ और HSBC ने ‘Hold’ रेटिंग कायम रखी है। यानी कंपनी के कारोबार को लेकर ब्रोकरेज सकारात्मक हैं, लेकिन शेयर की ऊंची कीमत को लेकर सावधानी भी बरत रहे हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
गुरुवार के शुरुआती कारोबार में लेंसकार्ट (Lenskart) का शेयर करीब ₹615.75 पर कारोबार कर रहा था। इससे पहले बुधवार को रिजल्ट से पहले शेयर में 0.47% की मामूली गिरावट आई थी। लेकिन Q1 के आंकड़े सामने आने के बाद निवेशकों ने शेयर में खरीदारी बढ़ा दी। साल 2026 में अब तक लेंसकार्ट (Lenskart) के शेयर में करीब 33.4% की तेजी आ चुकी है। इसके उलट इसी अवधि में Nifty 50 करीब 6.5% नीचे रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी लगभग ₹1.02 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। इससे साफ है कि शेयर ने व्यापक बाजार के मुकाबले काफी बेहतर प्रदर्शन किया है।
जेफरीज ने बढ़ाया टारगेट, ₹680 तक जाने की उम्मीद
ब्रोकरेज फर्म जेफरीज (Jefferies) ने लेंसकार्ट (Lenskart) पर ‘Buy’ रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस को बढ़ाकर ₹680 प्रति शेयर कर दिया है। यह बुधवार के बंद भाव की तुलना में करीब 16% संभावित तेजी का संकेत देता है। जेफरीज (Jefferies) के मुताबिक कंपनी की पहली तिमाही मजबूत रही और इसमें अच्छी बिक्री ग्रोथ के साथ-साथ मार्जिन में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
जेफरीज (Jefferies) ने एक दिलचस्प बात यह कही है कि फिलहाल लेंसकार्ट (Lenskart) के लिए समस्या मांग की नहीं बल्कि सप्लाई की है। कंपनी रोजाना करीब 70,000 आई टेस्ट कर रही है। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी के पास ग्राहकों की मजबूत मांग है और इसका फायदा आगे स्टोर विस्तार तथा नए ग्राहकों को जोड़ने में मिल सकता है। लेंसकार्ट (Lenskart) का एंट्री-लेवल प्रोडक्ट अब करीब ₹500 से शुरू होता है, जबकि ग्राहकों में प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ बढ़ने का ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है।
जेफरीज (Jefferies) ने लेंसकार्ट (Lenskart) के Meller ब्रांड को लेकर भी लंबी अवधि में बड़ी संभावना जताई है। ब्रोकरेज का मानना है कि समय के साथ यह ब्रांड रेय-बन (Ray-Ban) जैसी मजबूत पहचान बना सकता है। अगर ऐसा होता है, तो कंपनी के प्रीमियम सेगमेंट और इंटरनेशनल कारोबार को अतिरिक्त फायदा मिल सकता है।
सिटी का ‘Neutral’ रुख, ग्रोथ मजबूत लेकिन कीमत महंगी
सिटी (Citi) ने लेंसकार्ट (Lenskart) पर ‘Neutral’ रेटिंग बरकरार रखी है और ₹650 का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज ने माना कि कंपनी का भारत और इंटरनेशनल दोनों कारोबार मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं। कंपनी के मार्जिन को बेहतर औसत बिक्री कीमत, प्रोडक्ट मिक्स में सुधार, इन-हाउस मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेटिंग लेवरेज से फायदा मिल रहा है।
सिटी (Citi) को उम्मीद है कि स्टोर विस्तार और नए ग्राहकों को जोड़ने के कारण लेंसकार्ट (Lenskart) की ग्रोथ आगे भी मजबूत रह सकती है। हालांकि, दूसरी छमाही में कंपनी के सामने एक चुनौती होगी, क्योंकि उस समय उसे पिछले साल के मजबूत प्रदर्शन यानी हाई बेस का सामना करना पड़ेगा। सिटी (Citi) का मानना है कि कंपनी का एग्जीक्यूशन मजबूत है, लेकिन मौजूदा शेयर वैल्यूएशन में भविष्य की काफी ग्रोथ और मार्जिन सुधार पहले से शामिल हो चुका है।
HSBC ने रखा होल्ड, वैल्यूएशन पर सबसे ज्यादा सावधानी
HSBC ने लेंसकार्ट (Lenskart) पर ‘Hold’ रेटिंग बरकरार रखते हुए ₹575 का टारगेट दिया है। यह मौजूदा बाजार भाव से नीचे है। HSBC के मुताबिक Q1 में लेंसकार्ट (Lenskart) का EBITDA बाजार के अनुमान से करीब 8% ज्यादा रहा। इसमें सबसे बड़ा योगदान कंपनी के इंटरनेशनल कारोबार का रहा, जबकि भारत का प्रदर्शन लगभग अनुमान के अनुरूप रहा।
मजबूत इंटरनेशनल प्रदर्शन को देखते हुए HSBC ने FY27 और FY28 के लिए लेंसकार्ट (Lenskart) के EBITDA अनुमान में क्रमशः 6% और 5% की बढ़ोतरी की है। लेकिन इसके बावजूद ब्रोकरेज ने शेयर की कीमत को लेकर सावधानी बरती है। HSBC के मुताबिक, लेंसकार्ट (Lenskart) का वैल्यूएशन FY30 के अनुमानित EV/EBITDA के आधार पर 45 गुना तक पहुंच सकता है, यानी बाजार कंपनी की भविष्य की ग्रोथ को पहले ही काफी हद तक शेयर की कीमत में शामिल कर चुका है।
लेंसकार्ट (Lenskart) के Q1 FY27 नतीजों ने कंपनी की ग्रोथ, मार्जिन और इंटरनेशनल कारोबार को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। इसी वजह से शेयर में 5% की तेजी आई और जेफरीज (Jefferies) ने अपना टारगेट बढ़ाया। लेकिन दूसरी तरफ Citi और HSBC की चिंता भी महत्वपूर्ण है। अच्छी कंपनी और अच्छा शेयर हमेशा एक ही चीज नहीं होते; शेयर की कीमत कितनी महंगी है, यह भी उतना ही जरूरी है। इसलिए, निवेशकों के लिए आगे स्टोर विस्तार, ग्राहक संख्या, इंटरनेशनल कारोबार, मार्जिन और सबसे बढ़कर वैल्यूएशन पर नजर रखना जरूरी होगा।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।