Lenskart Solutions Ltd Share Price jumps nearly 4 percent expert predict 23 jumps
नई नवेली लिस्टेड कंपनी के शेयरों में करीब 4% की तेजी, एक्सपर्ट को 23% की तेजी उम्मीद

संक्षेप:

Lenskart Solutions Ltd Share Price: चश्मा बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट के शेयरों में आज शुक्रवार को करीब 4 प्रतिशत की तेजी सुबह ही देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में उछाल ऐसे समय में देखने को मिला है जब कंपनी कल यानी 29 नवंबर को तिमाही नतीजों का ऐलान करेगी।

Fri, 28 Nov 2025 10:05 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Lenskart Solutions Ltd Share Price: चश्मा बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट के शेयरों में आज शुक्रवार को करीब 4 प्रतिशत की तेजी सुबह ही देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में उछाल ऐसे समय में देखने को मिला है जब कंपनी कल यानी 29 नवंबर को तिमाही नतीजों का ऐलान करेगी। लेंसकार्ट के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर जेफरिज भी बुलिश हैं। ब्रोकरेज हाउस ने BUY रेटिंग दी है।

जेफरिज ने 500 रुपये का टारगेट प्राइस लेंसकार्ट के शेयरों के लिए रखा है। जोकि गुरुवार की क्लोजिंग 407.70 रुपये से 23 प्रतिशत अधिक है। बता दें, आज शुक्रवार कों लेंसकार्ट के शेयर बीएसई में 415 रुपये के लेवल पर खुलने के बाद दिन में 423.45 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए।

ब्रोकरेज ने क्या कुछ कहा है?

जेफरिज ने अपने नोट्स में कहा है कि चश्मा बेचने वाली कंपनी का मौजूदा मार्केट शेयर महज 5 प्रतिशत है। कंपनी में ग्रोथ हासिल करने की खूब संभावना है। कंपनी की तरफ से शुरू किया ओमिनी चैनल मॉडल काफी बचत कर रहा है। इसके अलावा तेजी के साथ डिलीवरी भी ग्राहकों को अच्छा अनुभव प्रदान कर रही है।

ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि कंपनी के EBITDA में इंडिया बिजनेस का योगदान 85 प्रतिशत है। 2025 के वित्त वर्ष में भारत में चश्मा का कारोबार 9 बिलियन डॉलर का है। बुल केस में कंपनी का रेवन्यू सीएजीआर 26 प्रतिशत से ग्रोथ कर सकता है।

31 अक्टूबर को खुला था आईपीओ

लेंसकार्ट का आईपीओ 31 अक्टूबर को खुला था। कंपनी का आईपीओ 4 नवंबर तक ओपन था। इस कंपनी के आईपीओ का साइज 7278.02 करोड़ रुपये है। लेंसकार्ट के आईपीओ का प्राइस बैंड 402 रुपये था। कंपनी के आईपीओ का लॉट साइज 37 शेयरों का था। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को तब कम से कम 14874 रुपये का दांव लगाना पड़ा था।

तीन दिन के सब्सक्रिप्शन के दौरान लेंसकार्ट के आईपीओ को 28.27 गुना सब्सक्राइब किया गया था।

