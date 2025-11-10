हाथ मलते रह जाएंगे Lenskart के IPO पर दांव लगाने वाले निवेशक? GMP कर रहा निराश

संक्षेप: Lenskart Solutions IPO Listing: लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के आईपीओ पर दांव लगाने वाले निवेशकों का इंतजार आज से खत्म हो रहा है। कंपनी का आईपीओ आज शेयर बाजार में लिस्ट हो जाएगा। जिन निवेशकों ने इस कंपनी के आईपीओ पर दांव लगाया है उनके लिए ग्रे मार्केट से कुछ राहत भरी खबर आई है।

Lenskart Solutions IPO Listing: लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के आईपीओ पर दांव लगाने वाले निवेशकों का इंतजार आज से खत्म हो रहा है। कंपनी का आईपीओ आज शेयर बाजार में लिस्ट हो जाएगा। जिन निवेशकों ने इस कंपनी के आईपीओ पर दांव लगाया है उनके लिए ग्रे मार्केट से कुछ राहत भरी खबर आई है। लिस्टिंग से पहले जीएमपी में उछाल दर्ज की गई है। हालांकि, यह उछाल बहुत मामूली है। बता दें, कंपनी की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों जगह होगी।

10 रुपये पहुंचा जीएमपी लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आईपीओ का जीएमपी 10 रुपये के लेवल पर पहुंच गया है। जोकि 2.49 प्रतिशत की लिस्टिंग गेन का संकेत दे रहा है। 27 अक्टूबर 2025 को आईपीओ सबसे अधिक 108 रुपये के जीएमपी पर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इस स्तर पर ग्रे मार्केट में लेंसकार्ट का आईपीओ नहीं पहुंच पाया।

28 गुना हुआ सब्सक्राइब तीन दिन के सब्सक्रिप्शन के दौरान इस आईपीओ को कुल 28 गुना दांव लगाया था। रिटेल कैटगरी में 7.56 गुना, क्यूआईबी सेक्शन में 40.36 गुना और एनआईआई कैटगरी में 18.23 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। बता दें, कंपनी का आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 30 अक्टूबर को ओपन हुआ था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 3268.36 करोड़ रुपये जुटाए थे।

क्या था प्राइस बैंड लेंसकार्ट आईपीओ का प्राइस बैंड 402 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी ने 37 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14874 रुपये का दांव लगाना पड़ा है। अपने कर्मचारियों को लेंसकार्ट ने एक शेयर पर 19 रुपये की छूट दी थी।

लेंसकार्ट के आईपीओ का साइज 7278.76 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 5.35 करोड़ फ्रेश शेयर और 12.76 करोड़ शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी करेगी। इस कंपनी के मौजूदा प्रमोटर पीयूष बंसल भी अपनी हिस्सेदारी को घटाया है। बता दें, MUFG Intime India Pvt.Ltd को कंपनी ने रजिस्ट्रार नियुक्त किया है।