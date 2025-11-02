LG नहीं, Lenskart का हाल टाटा कैपिटल जैसा ना हो जाए, GMP रहा डरा

संक्षेप: Lenskart Solutions IPO: रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ कल शाम को 85 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। जोकि 21.14 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन की ओर संकेत दे रहे हैं। हालांकि, 31 अक्टूबर की तुलना में लेंसकार्ट के आईपीओ का जीएमपी 10 रुपये प्रति शेयर गिर चुका है।

Lenskart Solutions IPO: पिछले महीने दो कंपनियों के आईपीओ की खूब चर्चा थी। पहली कंपनी टाटा कैपिटल और दूसरी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड। इसमें से टाटा कैपिटल के आईपीओ की सुस्त शुरुआत हुई थी। कहीं यही हाल लेंसकार्ट का ना हो जाए। ग्रे मार्केट लेंसकार्ट के आईपीओ को लेकर डरा रहा है। बता दें, रिटेल निवेशकों की तरफ से लेंसकार्ट के आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जिसकी वजह से पहले दिन ही रिटेल कैटगरी में आईपीओ पूरा भर गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जीएमपी में गिरावट (Lenskart Solutions IPO GMP) इंवेस्टर्सगेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ कल शाम को 85 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। जोकि 21.14 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन की ओर संकेत दे रहे हैं। हालांकि, 31 अक्टूबर की तुलना में लेंसकार्ट के आईपीओ का जीएमपी 10 रुपये प्रति शेयर गिर चुका है। लेंसकार्ट के आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 108 रुपये रहा है। इस स्तर पर यह आईपीओ ग्रे मार्केट में 28 अक्टूबर को था।

पहले दिन ही 100% भरा आईपीओ लेंसकार्ट का आईपीओ शुक्रवार यानी 31 अक्टूबर को खुला था। पहले दिन ही आईपीओ को 1.13 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 1.32 गुना, क्यूआईबी कैटगरी में 1.42 गुना और एनआईआई कैटगरी में 0.41 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। लेंसकार्ट का आईपीओ अगले दो दिन यानी 4 नवंबर तक ओपन रहेगा।

एंकर निवेशकों से लेंसकार्ट ने 3268.36 करोड़ रुपये जुटाए थे। लेंसकार्ट का आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 30 अक्टूबर को खुला था।

क्या है लेंसकार्ट के आईपीओ का प्राइस बैंड इस मेनबोर्ड सेगमेंट के आईपीओ का प्राइस बैंड 382 रुपये से 402 रुपये प्रति शेयर था। कंपनी ने 37 शेयरों का एक लॉट बनाया था। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14874 रुपये का दांव लगाना पड़ा था।

लेंसकार्ट के आईपीओ का साइज 7278.02 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 5.35 करोड़ फ्रेश शेयर और 12.76 करोड़ शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी करेगी।