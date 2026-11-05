Lenskart का मुनाफा 122% उछला, 6% चढ़ गया शेयर; 5 ब्रोकरेज ने बताए नए टारगेट

मुख्य बातें

Lenskart Share Price: चश्मे और आईवियर बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट सॉल्यूशन (Lenskart Solutions) के शेयरों में शानदार तिमाही नतीजों के बाद जोरदार खरीदारी देखने को मिली। वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा दोगुने से ज्यादा बढ़कर ₹227 करोड़ पहुंच गया। वहीं, रेवेन्यू (Revenue) में करीब 36% की बढ़ोतरी हुई। बेहतर नतीजों के बाद नोमुरा (Nomura), HSBC और जेफरीज (Jefferies) समेत 5 बड़े ब्रोकरेज हाउस ने शेयर पर अपना भरोसा जताया है। आइए जानते हैं कि कंपनी के नतीजे कैसे रहे और ब्रोकरेज ने कितने रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।

लेंसकार्ट के शेयरों में क्यों आई तेजी?

गुरुवार 5 नवंबर को लेंसकार्ट (Lenskart) के शेयरों में मजबूत तेजी दर्ज की गई। BSE पर शेयर ₹745.05 पर खुला और कारोबार के दौरान 11% से ज्यादा उछलकर ₹767.40 के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में शेयर ₹691 पर बंद हुआ था। सुबह करीब 10:25 बजे यह 6.13% की तेजी के साथ ₹732.15 पर कारोबार कर रहा था। शेयरों में तेजी की मुख्य वजह कंपनी का मजबूत Q2FY27 रिजल्ट रहा। मुनाफे में बड़ी बढ़ोतरी, बिक्री में तेजी और ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार ने निवेशकों का ध्यान खींचा।

Q2 में लेंसकार्ट का मुनाफा 122% बढ़ा



लेंसकार्ट (Lenskart) ने जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही में शानदार वित्तीय प्रदर्शन किया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट (Consolidated Net Profit) सालाना आधार पर 122.1% बढ़कर ₹227.08 करोड़ हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने ₹102.22 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन्स (Revenue from Operations) भी 35.7% बढ़कर ₹2,845.03 करोड़ पहुंच गया। Q2 FY26 में यह आंकड़ा ₹2,096.14 करोड़ था। हालांकि, कंपनी का कुल खर्च भी बढ़ा है। सितंबर तिमाही में कुल खर्च 31.1% बढ़कर ₹2,596.80 करोड़ रहा, जो पिछले साल ₹1,980.34 करोड़ था।

EBITDA में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी

कंपनी की कमाई के साथ ऑपरेटिंग प्रदर्शन में भी सुधार हुआ है।

EBITDA:- 362 करोड़, पिछले साल 241 करोड़

EBITDA ग्रोथ:- 50.5%

EBITDA मार्जिन:- 21.7%, पिछले साल 19.5%

Pre-Ind AS 116 EBITDA मार्जिन:- 13.8%, पिछले साल 11.1%

इससे संकेत मिलता है कि कंपनी बढ़ते कारोबार के साथ अपनी ऑपरेटिंग क्षमता और मुनाफे के मार्जिन में भी सुधार कर रही है।

भारत और विदेशी बाजारों में कारोबार बढ़ा

लेंसकार्ट (Lenskart) के लिए भारत का बाजार सबसे अहम बना हुआ है। Q2FY27 में भारत से कंपनी का रेवेन्यू (Revenue) 35.3% बढ़कर ₹1,668 करोड़ हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹1,233 करोड़ था। भारत में प्रोडक्ट मार्जिन (Product Margin) भी 36.6% बढ़कर ₹1,068 करोड़ पहुंच गया। रेवेन्यू (Revenue) के मुकाबले प्रोडक्ट मार्जिन (Product Margin) का अनुपात 63.4% से सुधरकर 64% हो गया। दूसरी तरफ कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस (International Business) भी अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ा। विदेशी बाजारों से रेवेन्यू 29.5% बढ़कर ₹1,201 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल यह ₹928 करोड़ था। इस सेगमेंट का प्रोडक्ट मार्जिन भी 32.3% बढ़कर ₹926 करोड़ हो गया।

एक तिमाही में खोले 165 नए स्टोर

Lenskart अपने रिटेल नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रही है। सितंबर तिमाही में कंपनी ने कुल 165 नए स्टोर जोड़े हैं। इसके बाद कंपनी के कुल एक्टिव स्टोर्स की संख्या बढ़कर 3,624 हो गई। कंपनी ने भारत में 143 नए स्टोर जोड़े हैं, जिसमें 94 स्टोर Tier-2 और छोटे शहरों में खुले हैं। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 22 नए स्टोर जोड़े गए हैं। छोटे शहरों में विस्तार से कंपनी को नए ग्राहकों तक पहुंच बनाने और अपनी बिक्री बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

Lenskart पर 5 बड़े ब्रोकरेज बुलिश

कंपनी के मजबूत नतीजों के बाद पांच प्रमुख ब्रोकरेज हाउस ने Lenskart के शेयर पर सकारात्मक रुख दिखाया है। कुछ ने Buy Rating बरकरार रखी है, जबकि HSBC ने अपनी रेटिंग अपग्रेड की है।

1- Nomura: ₹888 का टारगेट प्राइस

नोमुरा (Nomura) ने Lenskart पर Buy Rating बरकरार रखते हुए ₹888 का टारगेट प्राइस दिया है।ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी का Q2 प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा। भारत और अंतरराष्ट्रीय कारोबार में ऑपरेटिंग सुधार के कारण EBITDA में मजबूत वृद्धि हुई है। Nomura ने भारत में सेम-स्टोर सेल्स ग्रोथ और कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को भी सकारात्मक बताया है।

2- Macquarie: ₹750 का टारगेट प्राइस

Macquarie ने Lenskart पर Outperform Rating बनाए रखी है और ₹750 का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक, नए स्टोर खुलने और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रदर्शन को मजबूती मिली है। इसके अलावा, AI आधारित Eye टेस्टिंग तकनीक को भी भविष्य के लिए अहम अवसर माना गया है। इससे कम समय में ज्यादा ग्राहकों की आंखों की जांच करने में मदद मिल सकती है।

3- HSBC: बॉय रेटिंग, टारगेट ₹790

HSBC ने Lenskart की रेटिंग को अपग्रेड करके Buy कर दिया है। साथ ही टारगेट प्राइस बढ़ाकर ₹790 कर दिया है। ब्रोकरेज ने भारत में करीब 21% सेम-स्टोर सेल्स ग्रोथ और अंतरराष्ट्रीय कारोबार की मजबूत रफ्तार को कंपनी के लिए सकारात्मक बताया है। HSBC के अनुसार, भारत में मार्जिन बढ़ने की संभावनाएं बेहतर हुई हैं। वहीं, विदेशी बाजारों में भी कंपनी के विस्तार की अच्छी गुंजाइश है।

4- CLSA: ₹773 का टारगेट प्राइस

CLSA ने Lenskart पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए ₹773 का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज के अनुसार, भारत में कंपनी का EBITDA अनुमान से बेहतर रहा। मजबूत वैल्यूम ग्रोथ ने भी कारोबार को सहारा दिया। CLSA का मानना है कि लेंसकार्ट (Lenskart) अलग-अलग कीमतों पर चश्मे उपलब्ध कराकर ग्राहकों के बड़े वर्ग तक पहुंच बना रही है। इससे कंपनी को प्रतिस्पर्धा में फायदा मिल सकता है।

5- Jefferies: ₹780 का टारगेट प्राइस

Jefferies ने Lenskart पर Buy Rating बरकरार रखी है और ₹780 का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज ने कंपनी की मजबूत Growth और मार्जिन एक्सपेंशन की संभावनाओं को सकारात्मक बताया है। इसके अलावा, Hustlr Club, Evolv जैसे नए रिटेल कॉन्सेप्ट और स्मार्ट ग्लासेस को कंपनी के भविष्य के कारोबार के लिए अहम अवसर माना गया है।

एक नजर में पांचों ब्रोकरेज के टारगेट प्राइस

ब्रोकरेज रेटिंग टारगेट प्राइस Nomura Buy ₹888 Macquarie Outperform ₹750 HSBC Buy ₹790 CLSA Outperform ₹773 Jefferies Buy ₹780

Lenskart के शेयर ने निवेशकों को दिया कितना रिटर्न?

Lenskart के शेयरों में इस साल अब तक अच्छी तेजी देखने को मिली है। BSE के आंकड़ों के मुताबिक, स्टॉक ने Year-to-Date आधार पर करीब 67.42% का रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले छह महीनों में शेयर करीब 44.87% चढ़ा है। एक महीने में इसमें लगभग 5.93% की तेजी दर्ज की गई है। इस तरह कंपनी के मजबूत तिमाही नतीजों से पहले भी शेयर में खरीदारी का रुझान बना हुआ था।

क्या Lenskart के शेयर में अभी निवेश करना चाहिए?