करीब 70 गुना बढ़ा मुनाफा, रॉकेट सा उड़ा शेयर, नई ऊंचाई पर पहुंच गए दाम

संक्षेप: लेंसकार्ट सॉल्यूशंस का मुनाफा तीसरी तिमाही में करीब 70 गुना बढ़ा है। कंपनी के शेयर गुरुवार को 13 पर्सेंट उछलकर नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। जेफरीज ने कंपनी के शेयरों के लिए 575 रुपये का टारगेट दिया है।

Lenskart Solutions: लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के शेयर गुरुवार को नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के शेयर गुरुवार को BSE में 13 पर्सेंट की तेजी के साथ 526.35 रुपये पर जा पहुंचे हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बंपर मुनाफे के बाद कंपनी के शेयरों में यह तूफानी तेजी आई है। तीसरी तिमाही में लेंसकार्ट सॉल्यूशंस का मुनाफा सालाना आधार पर करीब 70 गुना बढ़ा है। विदेशी ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है।

6983% बढ़ा है लेंसकार्ट का मुनाफा

लेंसकार्ट सॉल्यूशंस (Lenskart Solutions) का कंसॉलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 6983 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 131.02 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 1.85 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में लेंसकार्ट का रेवेन्यू सालाना आधार पर 38 पर्सेंट बढ़कर 2308 करोड़ रुपये पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2025 की दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 1669 करोड़ रुपये था। 10 नवंबर 2025 को लिस्टिंग के बाद से लेंसकार्ट सॉल्यूशंस का यह दूसरी तिमाही अनाउंसमेंट है।

जेफरीज ने दिया है 575 रुपये का टारगेट

ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने लेंसकार्ट सॉल्यूशंस (Lenskart Solutions) के शेयरों पर बाय रेटिंग बनाए रखी है। विदेशी ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने कंपनी के शेयरों के लिए 575 रुपये का टारगेट दिया है। जेफरीज ने पहले लेंसकार्ट के शेयरों के लिए 520 रुपये का टारगेट दिया था। ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने भी लेंसकार्ट सॉल्यूशंस पर अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी है। जेएम फाइनेंशियल ने कंपनी के शेयरों के लिए 575 रुपये का टारगेट दिया है। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है।