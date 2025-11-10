लेंसकार्ट के शेयर पहले ही दिन धड़ाम, खराब लिस्टिंग, निवेशकों के उतरे चेहरे

Hindustan Hindi News
Lenskart Share crash on listing day investors are unhappy details
Lenskart IPO Listing: बीएसई में लेसंकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड के शेयरों की लिस्टिंग करीब 3 प्रतिशत की गिरावट के साथ 390 रुपये पर हुई है। वहीं, एनएसई में चश्मा बनाने वाली कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 1.74 प्रतिशत की गिरावट के साथ 395 रुपये पर हुई। 

Mon, 10 Nov 2025 10:11 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Lenskart IPO Listing: लेंसकार्ट सॉल्यूशंस की लिस्टिंग काफी खराब हुई है। पहले दिन ही निवेशकों को नुकसान हो गया है। बीएसई में लेसंकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड के शेयरों की लिस्टिंग करीब 3 प्रतिशत की गिरावट के साथ 390 रुपये पर हुई है। वहीं, एनएसई में चश्मा बनाने वाली कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 1.74 प्रतिशत की गिरावट के साथ 395 रुपये पर हुई। बता दें, लेसंकार्ट के आईपीओ का प्राइस बैंड 402 रुपये प्रति शेयर था।

37 शेयरों का था लॉट साइज

लेंसकार्ट आईपीओ का लॉट साइज 37 शेयरों का था। जिसकी वजह से निवेशकों को 14874 रुपये का दांव लगाना पड़ा था। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक शेयर पर 19 रुपये की छूट दी थी।

एंकर निवेशकों से कंपनी ने जुटाए 3268 करोड़ रुपये

यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 30 अक्टूबर को खुला था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 3268.36 करोड़ रुपये जुटाए थे। वहीं, इसके अतिरिक्त तीन के ओपनिंग के दौरान लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आईपीओ को 28 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को सबसे अधिक 7.56 गुना, क्यूआईबी कैटगरी में 40.36 गुना और एनआईआई कैटगरी में 18.23 गुना सब्सक्राइब किया गया था। बता दें, रिटेल निवेशकों के लिए आईपीओ 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक खुला था।

ग्रे मार्केट पहले डरा रहा था

लेंसकार्ट के आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट पहले से ही डरा रहा था। ग्रे मार्केट में आज यह आईपीओ 10 रुपये के प्रीमियम पर था। जिसके बाद से ही निवेशकों को बहुत मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद नहीं रह गई थी।

लेंसकार्ट के आईपीओ का साइज 7278.76 करोड़ रुपये का था। कंपनी ने फ्रेश इश्यू के जरिए 5.35 करोड़ शेयर जारी किए हैं। वहीं, ऑफर फार सेल के तहत 12.76 करोड़ शेयर बेचे गए हैं।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

