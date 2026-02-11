60 गुना उछल गया इस कंपनी का प्रॉफिट, 3 महीने पहले ही आया था IPO, कल शेयर पर रखें नजर
बता दें कि आज बुधवार को कंपनी के शेयर 473 रुपये पर बंद हुए हैं। इसमें मामूली गिरावट देखी गई थी। अब कल गुरुवार को यह शेयर फोकस में रह सकता है। कंपनी का आईपीओ पिछले साल नवंबर 2025 में आया था।
Lenskart Q3 Results: आईवियर कंपनी लेंसकार्ट सॉल्यूशंस ने दिसंबर तिमाही (Q3FY26) के नतीजों में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीबन 60 गुना यानी 6,983% उछलकर 131.02 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में महज 1.85 करोड़ रुपये था। यह मुनाफा होल्डिंग कंपनी के मालिकों के हिस्से का है। बता दें कि आज बुधवार को कंपनी के शेयर 473 रुपये पर बंद हुए हैं। इसमें मामूली गिरावट देखी गई थी। अब कल गुरुवार को यह शेयर फोकस में रह सकता है। बता दें कि कंपनी का आईपीओ पिछले साल नवंबर 2025 में आया था।
ऑपरेशंस से कमाई भी मजबूत
कंपनी की ऑपरेशंस से कमाई भी मजबूत रही। दिसंबर तिमाही में रेवेन्यू 38% बढ़कर 2,308 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 1,669 करोड़ रुपये था। यानी बिक्री में लगातार तेजी बनी हुई है। लिस्टिंग के बाद यह कंपनी का दूसरा तिमाही नतीजा है। लेंसकार्ट की शेयर बाजार में एंट्री 10 नवंबर 2025 को हुई थी।
कंपनी का कुल खर्च 2,163 करोड़
खर्चों की बात करें तो कंपनी का कुल खर्च 2,163 करोड़ रुपये रहा। यह पिछली तिमाही (Q2FY26) के 1,980 करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 9% ज्यादा है, जबकि सालाना आधार पर इसमें 28% की बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का खर्च 1,690 करोड़ रुपये था। कच्चे माल और कंपोनेंट्स, कर्मचारियों के वेतन और फाइनेंस कॉस्ट जैसे मदों में खर्च बढ़ा है।
कुल मिलाकर लेंसकार्ट के लिए यह तिमाही काफी दमदार रही है। मुनाफे में तेज उछाल और बिक्री में मजबूत ग्रोथ यह दिखाती है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल काम कर रहा है। हालांकि खर्च भी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल कंपनी की कमाई की रफ्तार उससे आगे नजर आ रही है। आने वाले समय में निवेशकों की नजर कंपनी की ग्रोथ और मार्जिन पर बनी रहेगी।
