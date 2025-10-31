Lenskart IPO: महंगा है लेंसकार्ट का आईपीओ? वैल्यूएशन को लेकर खड़े हुए सवाल, 2-2 एक्सपर्ट्स ने कही ये बात

संक्षेप: Lenskart IPO: इस साल जिन कंपनियों के आईपीओ का इंतजार निवेशकों को रहा है उसमें लेंसकार्ट भी एक है। कंपनी का आईपीओ आज 31 अक्टूबर से खुल गया है। निवेशकों के पास 4 नवंबर तक दांव लगाने का मौका है।

Lenskart IPO: इस साल जिन कंपनियों के आईपीओ का इंतजार निवेशकों को रहा है उसमें लेंसकार्ट भी एक है। कंपनी का आईपीओ आज 31 अक्टूबर से खुल गया है। निवेशकों के पास 4 नवंबर तक दांव लगाने का मौका है। लेकिन जिस वैल्यूएशन पर लेंसकार्ट का आईपीओ आया है उससे निवेशकों के मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं। कंपनी का अपर प्राइस बैंड 402 रुपये है। वित्त वर्ष 2025 की कमाई के अनुसार लेंसकार्ट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 235 से 238 गुना अधिक है। यही चर्चा विषय बना हुआ है।

2008 में बनी थी कंपनी चश्मा बनाने वाली इस की शुरुआत 2008 में हुई थी। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस दुनियाभर में 2800 स्टोर्स का संचालन कर रही है। इसमें अकेले भारत में 2137 स्टोर हैं। कंपनी ग्लास, सनग्लास और कॉन्टैक्ट लेंस बेचती है। लेंसकार्ट अपने प्रोडक्ट को हाइब्रिड मॉडल पर बेचती आ रही है।

आर्थिक स्थिति बीते वित्त वर्ष में सुधरी वित्त वर्ष 2025 में लेंसकार्ट का रेवन्यू 6652 करोड़ रुपये रहा था। EBITDA 6.9 प्रतिशत से बढ़कर 14.70 प्रतिशत हो गया। वित्त वर्ष 2023 के दौरान लेंसकार्ट को 64 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपो्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस एसबीआई सिक्योरिटीज ने कंपनी के वैल्यूएशन पर प्रश्न खड़ा किया है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि 10.1x EV/Sales और 68.7x EV/EBITDA मौजूदा समय में प्रतिद्वंदी कंपनियों की तुलना नें अधिक है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि कंपनी की लिस्टिंग सुस्त हो सकती है। ब्रोकरेज हाउस Nirmal Bang ने वैल्यूएशन को लेकर लगभग यही बात दुहराई है।

क्या हो सकता है कंपनी के लिए गेमचेंजर मौजूदा समय में चश्मे से जुड़ा मार्केट भारत में 74000 करोड़ रुपये का है। जोकि वित्त वर्ष 2030 में 1.48 लाख करोड़ रुपये तक जा सकता है। लेंसकार्ट अच्छे पोजीशन में है इस बढ़ते मार्केट को कैप्चर करने में। कंपनी का टेक्नोलॉजी फर्स्ट अप्रोच उनके लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है।

कंपनी अगले 3 तील में 620 नए स्टोर खोलने की योजना है। कंपनी छोटे शहरों को टारगेट कर रही है। कंपनी का प्लान शानदार है। लेकिन अगर इस प्लान को जमीन पर उतारने के दौरान कोई दिक्कत हुई तो लेंसकार्ट की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। शेयर बाजार में कंपनी संघर्ष करती नजर आ सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि निवेशकों को इस आईपीओ पर दांव लगाने से पहले लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट के विषय में सोच लेना होगा।