IPO खुलने से पहले ही ₹69 प्रीमियम पर पहुंच गया भाव, 31 अक्टूबर से लगा सकेंगे दांव, चेक डिटेल

Lenskart IPO: अगर आप किसी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) में पैसे लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। देश की प्रमुख आईवियर स्टार्टअप कंपनी लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड (Lenskart Solutions Ltd) का आईपीओ इस सप्ताह निवेश के लिए ओपन हो रहा है। सॉफ्टबैंक सपोर्टेड कंपनी का आईपीओ ₹7,278.02 करोड़ का है। कंपनी का यह आईपीओ निवेश के लिए शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 को खुल रहा है। यह इश्यू 4 नवंबर 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। कंपनी ने अपने IPO का प्राइस बैंड ₹382 से ₹402 प्रति शेयर तय किया है। कुल इश्यू का 10% हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित होगा। एक लॉट में 37 शेयर होंगे और न्यूनतम निवेश ₹14,874 का करना होगा।

क्या चल रहा GMP बाजार जानकारों के अनुसार, लेंसकार्ट के शेयर आज ग्रे मार्केट में लगभग 18% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। बता दें कि ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹69 प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) केवल एक अनौपचारिक संकेत होता है और इसमें तेजी से बदलाव आ सकता है। IPO में ₹2,150 करोड़ के नए शेयरों का फ्रेश इश्यू शामिल है, जबकि इसके साथ 12.8 करोड़ इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) भी होगा। OFS में कंपनी के मौजूदा निवेशक — संस्थापक, सॉफ्टबैंक और टेमासेक अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे।

दमानी की एंट्री से बढ़ा भरोसा IPO से पहले, कंपनी ने ₹90 करोड़ का प्री-IPO फंडिंग राउंड पूरा किया था, जिसमें डीमार्ट (Avenue Supermarts) के संस्थापक और अरबपति निवेशक राधाकिशन दमानी ने निवेश किया। गुरुग्राम स्थित लेंसकार्ट भारत सहित दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य पूर्व में अपने कारोबार का विस्तार कर रही है। कंपनी के पास वर्तमान में भारत में 2,067 स्टोर और विदेशों में 656 स्टोर हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है- शुद्ध लाभ ₹297 करोड़ रहा, जो FY24 के ₹10 करोड़ के घाटे से बड़ा सुधार है। रेवेन्यू में 22% की वृद्धि होकर यह ₹6,625 करोड़ पर पहुंच गया।