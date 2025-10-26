Lenskart IPO: 31 अक्टूबर को खुल रहा है लेंसकार्ट का आईपीओ, 2025 का चौथा सबसे बड़ा इश्यू

संक्षेप: Lenskart IPO Dates: लेंसकार्ट का आईपीओ 31 अक्टूबर को खुल रहा है। निवेशकों के पास 4 नवंबर तक कंपनी के आईपीओ पर दांव लगाने का मौका रहेगा। वहीं, एंकर निवेशक 30 अक्टूबर को कंपनी के आईपीओ पर दांव लगा पाएंगे।

Lenskart IPO Dates: काफी लम्बे समय से लेंसकार्ट के आईपीओ का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए अच्छी खबर आई है। लेंसकार्ट का आईपीओ 31 अक्टूबर को खुल रहा है। निवेशकों के पास 4 नवंबर तक कंपनी के आईपीओ पर दांव लगाने का मौका रहेगा। वहीं, एंकर निवेशक 30 अक्टूबर को कंपनी के आईपीओ पर दांव लगा पाएंगे।

चश्मा बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट आईपीओ के जरिए 2150 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, कंपनी के मौजूदा शेयरहोल्डर्स 12.50 करोड़ शेयर जारी करेंगे। कंपनी फ्रेश इश्यू से जुटाए पैसों का स्टोर्स की संख्या बढ़ाने, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और ब्रांड बिल्डिंग के साथ-साथ मार्केटिंग के लिए करेगी।

राधाकिशन दमानी ने भी किया है निवेश आईपीओ से पहले दिग्गज निवेशक राधाकिशन दमानी ने कंपनी में पैसा लगाया है। डिमार्ट के फाउंडर राधाकिशन दमानी 90 करोड़ रुपये का निवेश किया है। दमानी के अलावा इस कंपनी में सॉफ्टबैंक, Temasek, Kedaara Capital और Alpha Wave Ventures ने पहले से निवेश किया है। बता दें, साइज के हिसाब से लेंसकार्ट 2025 का चौथा सबसे बड़ा आईपीओ होगा। उससे आगे एलजी, टाटा कैपिटल, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज है।

अर्बन कंपनी, जोमैटो, स्विगी जैसी कंपनियों की लिस्टिंग के बाद लेंसकार्ट का आईपीओ आना भारत के कंज्यूमर टेक सेक्टर के लिए बड़ी बात है। इस कंपनी की शुरुआत पीयूष बंसल ने 2008 में की थी। पहले कंपनी अपना चश्मा और लेंस ऑनलाइन बेचा करती थी। उसके बाद इसने ओमनिचैनल बनाया। मौजूदा समय में लेंसकार्ट के पास 2500 से ज्यादा स्टोर हैं।

कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी? वित्त वर्ष 2025 में लेंसकार्ट का नेट प्रॉफिट 297 करोड़ रुपये रहा था। इससे पहले वित्त वर्ष 2024 में कंपनी को 10 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। बीते वित्त वर्ष पीयूष बंसल की अगुवाई वाली कंपनी का रेवन्यू 6625 करोड़ रुपये रहा। जोकि सालाना आधार पर 22 प्रतिशत अधिक है।