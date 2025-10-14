खुलने से पहले ही ₹510 प्रीमियम पर पहुंच गया शेयर, प्रॉफिट वाली कंपनी का आ रहा IPO
Lenskart IPO: भारत की प्रमुख आईवियर कंपनी लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड अपने आने वाले आईपीओ से पहले ही निवेशकों के बीच जबरदस्त चर्चा में है। कंपनी का वैल्यूएशन अब 10 अरब डॉलर (लगभग ₹83,000 करोड़) तक पहुंच गया है, क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट (ग्रे मार्केट) में इसके शेयरों की कीमत ₹510 प्रति शेयर तक पहुंच गई है।
ग्रे मार्केट में जबरदस्त मांग
मनी कंट्रोल को सूत्रों के हवाले से लिखा है कि कंपनी भारतीय शेयर बाजार में 8-10 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर लिस्ट हो सकती है। 2024 में लेंसकार्ट का वैल्यूएशन करीब 5 अरब डॉलर था, जबकि अब यह 10 अरब डॉलर तक दोगुना हो गया है। एक सूत्र ने बताया, “कंपनी 22 अक्टूबर के सप्ताह में अपना रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) दाखिल करने की योजना बना रही है और 12 नवंबर से पहले स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग का लक्ष्य है।”
शानदार वित्तीय प्रदर्शन
वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में लेंसकार्ट ने बेहतरीन वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया। कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹297.3 करोड़, जबकि FY24 में ₹10.2 करोड़ का घाटा था। इस दौरान इसका रेवेन्यू ₹6,652.5 करोड़, जो साल-दर-साल (YoY) 23% की वृद्धि है। पिछले दो वर्षों में कंपनी का CAGR 33% रहा है। ग्रॉस मार्जिन 500 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर लगभग 69% तक पहुंच गया है, जो बेहतर संचालन दक्षता और बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण संभव हुआ।
ऑफलाइन नेटवर्क और ग्लोबल उपस्थिति
कंपनी ने अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) में बताया कि उसके पास कुल 2,723 स्टोर्स हैं। भारत में 2,067 और विदेशी बाजारों में 656 स्टोर्स हैं। इनमें जापान और यूरोप की हालिया अधिग्रहण कंपनियां शामिल हैं। कंपनी की 60% आमदनी भारत से और 40% अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आती है, जिससे उसके व्यवसाय का भौगोलिक विविधीकरण मजबूत हुआ है। FY26 में Lenskart का लक्ष्य 450 नए स्टोर जोड़ने का है।