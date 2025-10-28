LG वाली लिस्टिंग के संकेत दे रहा है Lenskart का IPO, ₹100 के पार पहुंचा GMP, 31 अक्टूबर से ओपन

संक्षेप: Lenskart Solutions Ltd IPO: इस हफ्ते जिस कंपनी के आईपीओ पर सबकी निगाह टिकी है। वह लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड है। मौजूदा ग्रे मार्केट की स्थिति एलजी वाली लिस्टिंग के संकेत दे रहा है।

Lenskart Solutions Ltd IPO: इस हफ्ते जिस कंपनी के आईपीओ पर सबकी निगाह टिकी है। वह लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड है। मौजूदा ग्रे मार्केट की स्थिति एलजी वाली लिस्टिंग के संकेत दे रहा है। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड का आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 30 अक्टूबर को खुलेगा। वहीं, रिटेल निवेशक 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक दांव लगा पाएंगे। बता दें, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की लिस्टिंग 50 प्रतिशत के प्रीमियम पर हुई थी।

लेंसकार्ट आईपीओ प्राइस बैंड? कंपनी ने कल सोमवार को प्राइस बैंड का ऐलान किया था। चश्मा बनाने वाली इस कंपनी ने आईपीओ के लिए 382 रुपये से 402 रुपये का प्राइस बैंड तय किया था। जिसकी वजह से 37 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है। निवेशकों को कम से कम 14874 रुपये का इंवेस्टमेंट आईपीओ के जरिए करना होगा।

क्या है आईपीओ का साइज लेंसकार्ट के इश्यू का साइज 7278.02 करोड़ रुपये का है। कंपनी का इश्यू फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल दोनों पर आधारित है। कंपनी 5.35 करोड़ फ्रेश शेयर और 12.76 करोड़ शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी करेगी। ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी के फाउंडर पीयूष बंसल और उनकी पत्नी नेहा बंसल भी शेयर बेच रहे हैं। इसके अलावा सॉफ्टबैंक सहित कई इंवेस्टर्स भी अपनी हिस्से का शेयर आईपीओ के जरिए बेचने का फैसला किया है। बता दें, कंपनी की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों जगह होगी।

जीएमपी पहुंचा 100 रुपये के पार (Lenskart IPO) लेंसकार्ट के आईपीओ पर दांव लगाने की सोच रहे निवेशकों के लिए ग्रे मार्केट से अच्छी खबर है। कंपनी का आईपीओ ग्रे मार्केट में मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहा है। इंवेस्टर्सगेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 108 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड कर रहा है। जोकि 510 रुपये के पार लिस्टिंग के संकेत दे रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पहले दिन ही निवेशकों को करीब 27 प्रतिशत का फायदा हो सकता है। बता दें, लेंसकार्ट के आईपीओ का सबसे कम जीएमपी 75 रुपये रहा है। इस स्तर पर आईपीओ ग्रे मार्केट में 26 अक्टूबर को था।