ग्रे मार्केट में जीरो प्रीमियम, लेंसकार्ट की लिस्टिंग से निवेशकों को लगेगा झटका?

ग्रे मार्केट में जीरो प्रीमियम, लेंसकार्ट की लिस्टिंग से निवेशकों को लगेगा झटका?

संक्षेप: वर्ष 2008 में स्थापित लेंसकार्ट ने 2010 में एक ऑनलाइन आईवियर मंच के रूप में शुरुआत की। कंपनी की उपस्थिति महानगरों, पहली और दूसरी श्रेणी के शहरों में है। साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में अंतरराष्ट्रीय परिचालन भी है।

Sun, 9 Nov 2025 09:35 PMDeepak Kumar
Lenskart IPO GMP: आईवियर रिटेलर लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के आईपीओ की सोमवार को लिस्टिंग होने वाली है लेकिन इससे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम ने निवेशकों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल, लेंसकार्ट आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) शून्य हो गया है। बता दें कि आईपीओ की घोषणा से पहले लेंसकार्ट का जीएमपी 108 रुपये के स्तर तक पहुंच गया था, जो इश्यू प्राइस से 25% से भी ज्यादा था। इस आईपीओ के अच्छे सब्सक्रिप्शन के बावजूद लिस्टिंग के दिन मुनाफे को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं।

आईपीओ की डिटेल

लेंसकार्ट के 7,278 करोड़ रुपये के आईपीओ में 600 करोड़ रुपये का नया इश्यू और 6,678 करोड़ रुपये का ऑफर-फॉर-सेल शामिल है। इसे कुल मिलाकर 28 गुना सब्सक्राइब किया गया और लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की बोलियां मिलीं। संस्थागत निवेशकों की बदौलत आईपीओ को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। आईवियर कंपनी ने आईपीओ के लिए 382-402 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया था, जिसका लक्ष्य ऊपरी स्तर पर 69,700 करोड़ रुपये से अधिक का मूल्यांकन है।

लेंसकार्ट आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग रणनीतिक पहल के लिए करने का प्रस्ताव रखती है, जिसमें भारत में नए कंपनी-संचालित, कंपनी-स्वामित्व वाले (कोको) स्टोर स्थापित करने के लिए पूंजीगत व्यय और इन कोको स्टोरों के लिए लीज, किराया और लाइसेंस समझौतों के तहत भुगतान शामिल हैं।

ब्रोकरेज ने भी बढ़ाई टेंशन

ब्रोकरेज फर्म एंबिट कैपिटल ने लेंसकार्ट आईपीओ की लिस्टिंग से ठीक पहले "बेचें" रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है। एंबिट ने कहा, "हमें उम्मीद है कि भारत में विस्तार और बढ़ते वैश्विक स्तर के कारण लेंसकार्ट वित्त वर्ष 25-28 के दौरान 20% राजस्व सीएजीआर प्रदान करेगा। हालांकि, वित्त वर्ष 28 के ईवी/एबिटा के 55 गुना पर, स्टॉक ट्रेंट और नाइका की तुलना में 15-30% प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है इसने 337 रुपये का टारगेट प्राइस निर्धारित किया जाता है। यह आईपीओ के इश्यू प्राइस से लगभग 16% की गिरावट को दिखाता है।

