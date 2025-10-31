पहले ही दिन फुल हुआ लेंसकार्ट का IPO, अभी से 20% के ऊपर पहुंच गया GMP, दांव लगाने का बचा है मौका

संक्षेप: लेंसकार्ट के IPO में पहले ही दिन 9.97 करोड़ शेयरों के मुकाबले 10 करोड़ से ज्यादा शेयरों की बोली लग गई है। कंपनी का आईपीओ फुल हो गया है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 20 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं।

Lenskart IPO: लेंसकार्ट के आईपीओ को लोगों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी का आईपीओ पहले ही दिन फुल हो गया है। ऑफर पर लगे 9.97 करोड़ शेयरों के मुकाबले 10 करोड़ से ज्यादा शेयरों की बोली लग गई है। लेंसकार्ट का आईपीओ दांव लगाने के लिए 4 नवंबर तक खुला रहेगा। लेंसकार्ट के शेयर ग्रे मार्केट में भी धमाल मचाए हुए हैं। कंपनी के शेयर अभी से 20 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ ग्रे मार्केट में कारोबार कर रहे हैं। लेंसकार्ट के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 7278.02 करोड़ रुपये तक का है।

20% के ऊपर पहुंच गया लेंसकार्ट के शेयरों का GMP

लेंसकार्ट के आईपीओ में शेयर का दाम 402 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर अभी से 84 रुपये के प्रीमियम पर पहुंच गए हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो लेंसकार्ट के शेयर 486 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, आईपीओ में जिन निवेशकों को लेंसकार्ट के शेयर अलॉट होंगे, वह मौजूदा GMP के हिसाब से 20 पर्सेंट से अधिक के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। लेंसकार्ट के शेयर सोमवार 10 नवंबर 2025 को BSE और NSE दोनों एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। कंपनी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 6 नवंबर को फाइनल होगा।