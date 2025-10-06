आ रहा है एक और दिग्गज कंपनी का IPO, सेबी से मिली मंजूरी

भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड आईवियर कंपनी लेंसकार्टदेश की सबसे बड़ी संगठित आईवियर रिटेल कंपनी है। भारतीय आईवियर बाजार अगले पांच वर्षों में डबल डिजिट ग्रोथ रेट (10% से अधिक वार्षिक वृद्धि) से बढ़ने का अनुमान है।

Lenskart IPO: भारत की जानी-मानी चश्मा और आईवियर कंपनी Lenskart (लेंसकार्ट) को शेयर बाजार में लिस्टिंग (IPO) के लिए बाजार नियामक SEBI से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही लेंसकार्ट अब भारत की पहली केवल आईवियर से जुड़ी कंपनी बनने जा रही है जो शेयर बाजार में लिस्ट होगी।

भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड आईवियर कंपनी लेंसकार्टदेश की सबसे बड़ी संगठित आईवियर रिटेल कंपनी है। भारतीय आईवियर बाजार अगले पांच वर्षों में डबल डिजिट ग्रोथ रेट (10% से अधिक वार्षिक वृद्धि) से बढ़ने का अनुमान है। कंपनी के विस्तार और बाजार की तेजी को देखते हुए, निवेशकों के बीच इसके IPO को लेकर खासा उत्साह है।

बढ़ती मांग से कंपनी को मिलेगा बड़ा फायदा ब्रोकरेज फर्म Jefferies के विश्लेषकों का कहना है कि भारत में दृष्टि संबंधी समस्याओं में बढ़ोतरी, ग्रामीण और छोटे शहरों में मार्केट विस्तार, और सरकारी व कॉर्पोरेट स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के चलते आने वाले वर्षों में लेंसकार्ट की मांग तेजी से बढ़ेगी।

₹2,150 करोड़ के नए शेयर जारी होंगे Lenskart ने इस साल जुलाई 2025 में IPO के लिए आवेदन दायर किया था। कंपनी के ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के अनुसार, इस इश्यू में ₹2,150 करोड़ (लगभग $250 मिलियन) के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इससे कंपनी को पूंजी जुटाने और अपने विस्तार योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

कंपनी का सफर लेंसकार्ट की शुरुआत 2010 में एक ऑनलाइन बिजनेस के रूप में हुई थी। तीन साल बाद यानी 2013 में कंपनी ने अपना पहला रिटेल स्टोर खोला। आज लेंसकार्ट के पास भारत में 2,067 स्टोर हैं, जबकि विदेशों में 656 स्टोर संचालित हो रहे हैं। कंपनी की यह मजबूत उपस्थिति इसे भारत का सबसे बड़ा आईवियर रिटेल नेटवर्क बनाती है।

6.1 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म Tracxn के अनुसार, 10 सितंबर 2025 तक लेंसकार्ट की वैल्यूएशन 6.1 बिलियन डॉलर आंकी गई थी। यह इसे भारत की सबसे मूल्यवान उपभोक्ता रिटेल कंपनियों में से एक बनाता है।