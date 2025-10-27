IPO से Lenskart के फाउंडर पीयूष बंसल और नेहा बंसल मालामाल, होगा ₹825 करोड़ का फायदा, बेच रहे हैं शेयर

संक्षेप: Lenskart IPO: इसी महीने की 31 तारीख को लेंसकार्ट सॉल्यूशंस का आईपीओ खुल रहा है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 382 रुपये से 402 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। रिटेल निवेशकों के लिए लेंसकार्ट ने 37 शेयरों का एक लॉट बनाया है। यह मेनबोर्ड आईपीओ 4 नवंबर को बंद होगा।

Lenskart IPO: इसी महीने की 31 तारीख को लेंसकार्ट सॉल्यूशंस का आईपीओ खुल रहा है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 382 रुपये से 402 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। रिटेल निवेशकों के लिए लेंसकार्ट ने 37 शेयरों का एक लॉट बनाया है। यह मेनबोर्ड आईपीओ 4 नवंबर को बंद होगा। बता दें, लेंसकार्ट के आईपीओ के मौजूदा निवेशक भी आईपीओ के जरिए शेयर बेच रहे हैं।

फ्रेश इश्यू के जरिए भी शेयर जारी करेगी कंपनी लेंसकार्ट आईपीओ के जरिए 2150 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 12.76 करोड़ शेयर जारी करेगी। हालांकि, यह ड्राफ्ट पेपर्स के 13.2 करोड़ शेयर से कम का है।

पीयूष और नेहा बंसल को आईपीओ से हो रहा 800 करोड़ रुपये का फायदा कंपनी के ऑफर फार सेल में प्रमोटर्स और इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। लेंसकार्ट के फाउंडर और सीईओ पीयूष बंसल 2.05 करोड़ शेयर बेचते हुए नजर आएंगे। जिससे उन्हें अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 785.42 करोड़ रुपये का फायदा होगा। वहीं, उनकी पत्नी नेहा बंसल को इस आईपीओ में शेयरों को बेचक 39.85 करोड़ रुपये का फायदा होने की उम्मीद है। पीयूष और नेहा बंसल के अलावा अमित चौधरी, सुमित भी क्रमशः 2868457 शेयर और 2868457 शेयर बेचते हुए नजर आएंगे। बता दें, पीयूष बंसल के पास कंपनी में 10.3 प्रतिशत और नेहा बंसल के पास 7.61 प्रतिशत हिस्सा है।

SoftBank’s SVF II Lightbulb आईपीओ में 25 लाख शेयर बेच रहे हैं। वहीं, केदारा कैपटिल फंड, PI Opportunities Fund II अल्फा वेव, MacRitchie Investments और टीआर कैपिटल अपनी हिस्सेदारी बेचते हुए नजर आएंगे।

लेंसकार्ट की स्थापना 2008 में हुई थी। कंपनी ने 2010 से ऑनलाइन चश्मा बेच रही है।