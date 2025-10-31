पीयूष बंसल पर पैसे की बरसात, लेंसकार्ट आईपीओ से होगा ₹824 करोड़ का मुनाफा!
संक्षेप: लेंसकार्ट के 7,278 करोड़ रुपये के आईपीओ से निवेशकों को बड़ा मुनाफा होने की उम्मीद है। आईपीओ से पीयूष बंसल को लगभग ₹824 करोड़ मुनाफा होने वाला है। बता दें कि बंसल ऑफर फॉर सेल के तहत ₹402 प्रति शेयर की ऊपरी कीमत पर 2.05 करोड़ शेयर बेचेंगे।
Lenskart IPO News: आईवियर ब्रांड लेंसकार्ट के 7,278 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को पहले दिन तगड़ा रेस्पॉन्स मिला है। इस आईपीओ को पहले दिन शुक्रवार को 1.13 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। ग्रे मार्केट में भी आईपीओ का प्रीमियम 23% से ज्यादा बढ़ गया है। इससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आईपीओ से निवेशकों को बड़ा मुनाफा होने की उम्मीद है। वहीं, आईपीओ से लेंसकार्ट के संस्थापक और सीईओ पीयूष बंसल भी मालामाल हो सकते हैं। आईपीओ से बंसल को लगभग ₹824 करोड़ मुनाफा होने वाला है। बता दें कि बंसल ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत ₹402 प्रति शेयर की ऊपरी कीमत पर 2.05 करोड़ शेयर बेचेंगे।
बनी रहेगी 8.78% हिस्सेदारी
पीयूष बंसल ने ये शेयर मूल रूप से केवल ₹18.6 प्रति शेयर की औसत कीमत पर खरीदे थे, जिसका अर्थ है कि उन्हें अपने शुरुआती निवेश से 20 गुना से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। यह 2000% से ज्यादा रिटर्न को दिखाता है। लिस्टिंग के बाद बंसल के पास लेंसकार्ट में लगभग 8.78% हिस्सेदारी बनी रहेगी।
पहले दिन का सब्सक्रिप्शन
एनएसई पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक लेंसकार्ट आईपीओ में 9,97,61,257 शेयरों की पेशकश के मुकाबले 11,22,94,482 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं। पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के सेग्मेंट को 1.42 गुना सब्सक्रिप्शन मिला जबकि खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों को 1.31 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं गैर-संस्थागत निवेशकों के सेग्मेंट को 41 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला है।
4 नवंबर को बंद होगा आईपीओ
लेंसकार्ट का आईपीओ चार नवंबर को बंद होगा। इसके लिए 382-402 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ₹93 है। इस लिहाज से आईपीओ ₹495 पर लिस्ट हो सकता है। इस इश्यू के तहत 2,150 करोड़ रुपये मूल्य के नए शेयर और प्रवर्तकों एवं मौजूदा निवेशकों के 12.75 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश की गई है। लेंसकार्ट ने आईपीओ खुलने के पहले एंकर निवेशकों से 3,268 करोड़ रुपये जुटाए हैं। लेंसकार्ट के शेयर बीएसई और एनएसई पर 10 नवंबर को सूचीबद्ध किए जाएंगे।