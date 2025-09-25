lenders ask vedanta adani to revise jaiprakash bids detail funding plans detail here इस कंपनी को खरीदने की रेस में फिर से अडानी, वेदांता से मिल रही है कड़ी टक्कर, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़lenders ask vedanta adani to revise jaiprakash bids detail funding plans detail here

इस कंपनी को खरीदने की रेस में फिर से अडानी, वेदांता से मिल रही है कड़ी टक्कर

जयप्रकाश एसोसिएट्स के शेयर की ट्रेडिंग ठप है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 09:49 PM
जेपी ग्रुप की दिग्गज कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के लिए प्रतिस्पर्धा और तेज होने वाली है। दरअसल, वेदांता, अडानी समूह और अन्य दावेदारों को संशोधित बोलियां जमा करने को कहा गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर में सूत्रों ने बताया कि जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को खरीदने की रेस में अन्य कंपनियां भी आ सकती हैं। ये कंपनियां बेहतर शर्तों के साथ वापसी कर सकती हैं।

बता दें कि वेदांता ने ऑनलाइन नीलामी में कंपनी की संपत्तियों के लिए ₹12,505 करोड़ की बोली लगाई थी, जो अडानी की की बोली से लगभग ₹250 करोड़ ज्यादा थी। पिछली बोली बैंकों द्वारा आयोजित नीलामी में लगाई गई थी, जिनका उद्देश्य जयप्रकाश ग्रुप के लिए खरीदार ढूंढना था। अब संशोधित बोलियों के जरिए जयप्रकाश एसोसिएट्स के ऋणदाता वित्तपोषण पर अधिक स्पष्टता चाहते हैं।

पिछली बोली में 5 कंपनियां थीं रेस में

जयप्रकाश समूह रियल एस्टेट, सीमेंट, बिजली, होटल और सड़कों जैसे क्षेत्रों में काम करता है। समूह की कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड इस समय आईबीसी (दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता) के तहत दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। इस प्रक्रिया के तहत, 24 जून को समाधान योजनाएं मांगी गईं। इसके बाद, पांच कंपनियों वेदांता, अडानी, डालमिया, जिंदल पावर और पीएनसी इंफ्राटेक के बीच इसे हासिल करने के लिए मुकाबला हुआ। इसमें वेदांता ने 12,505 करोड़ रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाई।

इससे पहले अप्रैल में रुचि पत्र प्रस्तुत करने वाली अन्य कंपनियों में टॉरेंट पावर, जीएमआर बिजनेस एंड कंसल्टेंसी एलएलपी, जिंदल इंडिया पावर, जिंदल पावर लिमिटेड, कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजर्स लिमिटेड, पीएनसी इन्फ्राटेक और ओबेरॉय रियल्टी शामिल हैं।

शेयर का हाल

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के शेयर की ट्रेडिंग ठप है। बीएसई पर यह शेयर 3.10 रुपये के स्तर पर है। बीएसई पर Trading Restricted का मैसेज भी दिखता है। शेयर का आखिरी 52 वीक हाई और लो 8.64 रुपये और 2.64 रुपये है।

