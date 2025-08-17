Lemon Tree Hotels Subsidiary Will recevied to build 5 star hotel in delhi work order from DDA इस कंपनी को मिला दिल्ली में 5 स्टार होटल बनाने का काम, शेयरों पर रखें नजर, Business Hindi News - Hindustan
इस कंपनी को मिला दिल्ली में 5 स्टार होटल बनाने का काम, शेयरों पर रखें नजर

हॉस्पिटैलिटी बिजनेस ऑपरेट करने वाली कंपनी लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड (Lemon Tree Hotels Ltd) की सब्सिडियरी Fleur Hotels Ltd को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इस कंपनी को यह ऑर्डर दिल्ली डेलपमेंट अथॉरिटी से मिला है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 11:31 AM
हॉस्पिटैलिटी बिजनेस ऑपरेट करने वाली कंपनी लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड (Lemon Tree Hotels Ltd) की सब्सिडियरी Fleur Hotels Ltd को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इस कंपनी को यह ऑर्डर दिल्ली डेलपमेंट अथॉरिटी से मिला है। कंपनी को नेहरू पैलेस में 5 स्टार होटल बनाना है। बता दें, एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने कहा है कि इस होटल का निर्माण 2.256 एकड़ पर बनाना है।

500 कमरों का होटल बनाने का मिला काम

कंपनी को 5 स्टार होटल बनाने और ऑपरेट करने का काम मिला है। इस प्रॉपर्टी का नाम “Aurika, Nehru Place” होगा। कंपनी को 12 महीने के लिए यह ऑर्डर मिलेगा। इस होटल में कुल 500 कमरे होंगे। “Aurika, Nehru Place” में रुकने की प्रीमियम व्यवस्था होगी। सिग्नेचर डाइनिंग आदि की सुविधाएं भी मिलेगी। इस होटल के निर्माण पूरा होने के बाद यह दिल्ली के सबसे बड़े होटल में से एक हो जाएगा।

शेयर बाजार में लेमन ट्री का प्रदर्शन कैसा?

गुरुवार को लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड के शेयर 1.32 प्रतिशत की गिरावट के बाद 145.25 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 11.73 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस पीरियड में सेंसेक्स इंडेक्स में 6.13 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है। 1 साल में लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 25 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 162.25 रुपये और 52 वीक लो लेवल 110.55 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 11507.38 करोड़ रुपये का है।

5 साल में लेमन ट्री होटल्स के शेयरों की कीमतों में 373 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, जून 2025 तक की शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 22.28 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 77.67 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

