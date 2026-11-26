सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयर पर टूट पड़े निवेशक, सितंबर में हुई थी लिस्टिंग
मुख्य बातें
- LCC प्रोजेक्ट्स के शेयर में गुरुवार को तूफानी तेजी थी
- इंट्रा-डे के दौरान इस शेयर में 10 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा और भाव 136.65 रुपये तक जा पहुंचा
- हालांकि, बाद में शेयर में मुनाफावसूली थी लेकिन यह बढ़त के साथ ही बंद हुआ
LCC Projects share price: बीते सितंबर महीने शेयर बाजार में लिस्ट हुई सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी LCC प्रोजेक्ट्स के शेयर में गुरुवार को तूफानी तेजी थी। इंट्रा-डे के दौरान इस शेयर में 10 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा और भाव 136.65 रुपये तक जा पहुंचा। कारोबार के अंत में शेयर 4.75% उछलकर 130.15 रुपये पर बंद हुआ। बता दें कि अक्टूबर में शेयर 117.15 रुपये के निचले स्तर पर था। इस लिहाज से शेयर अब रिकवरी वाले मोड में है। सवाल है कि शेयर में तेजी क्यों आई है।
क्यों आई है शेयर में तेजी?
दरअसल, कंपनी के 'लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज' के साथ बने जॉइंट वेंचर (JV) को 728 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान के झालावाड़ जिले में जल संसाधन विभाग के कार्यकारी इंजीनियर के कार्यालय से मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 728.51 करोड़ रुपये (GST को छोड़कर) है। इस काम में 'मनोहरथाना मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट' के तहत बांध का निर्माण और कमांड एरिया में सिंचाई के लिए प्रेशराइज्ड इरिगेशन नेटवर्क विकसित करना शामिल है। इसमें प्रोजेक्ट का सर्वे, डिजाइन, निर्माण, टेस्टिंग, कमीशनिंग और ऑपरेशन-मेंटेनेंस का काम भी शामिल है।
सितंबर में लिस्ट हुई कंपनी
बीते सितंबर महीने में एलसीसी प्रोजेक्ट्स का शेयर अपने 146 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 31 प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ बाजार में सूचीबद्ध हुआ था। बीएसई पर शेयर 191.90 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ, जो इश्यू प्राइस से 31.43 प्रतिशत अधिक है। एनएसई पर शेयर ने 29.45 प्रतिशत की बढ़त के साथ 189 रुपये पर कारोबार शुरू किया।
बता दें कि कंपनी ने 427 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए 139-146 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया था। वर्तमान कीमत से देखें तो शेयर अपने IPO प्राइस (146 रुपये) से 6 प्रतिशत नीचे है और अपने अब तक के उच्चतम स्तर (191.90 रुपये) से 40 प्रतिशत नीचे चल रही है। कंपनी ने बताया था कि नए शेयर से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल उपकरण खरीदने, कर्ज चुकाने और सामान्य कारोबारी जरूरतों के लिए किया जाएगा।
LCC प्रोजेक्ट्स के तिमाही नतीजे
LCC प्रोजेक्ट्स ने वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 885.7 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी अवधि के 661.3 करोड़ रुपये के मुकाबले 34 प्रतिशत अधिक है। इस अवधि के लिए टैक्स के बाद का मुनाफा 77 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 48.6 करोड़ रुपये से 58 प्रतिशत ज्यादा है।
एबिटा की बात करें तो 93.8 करोड़ रुपये से बढ़कर 136.9 करोड़ रुपये हो गई, जो 46 प्रतिशत की वृद्धि है। वहीं, EBITDA मार्जिन 15.5 प्रतिशत रहा, जो एक साल पहले 14.2 प्रतिशत था।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें