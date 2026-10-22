Layoffs: इस गेमिंग कंपनी का 'खेल' खत्म, 400 लोगों की जाएगी नौकरी
मुख्य बातें
- Layoffs: EA के पुनर्गठन के तहत कुल करीब 400 कर्मचारियों की नौकरियां जाने की बात कही गई है
- यह संख्या कंपनी के कुल कर्मचारियों की लगभग 3% है
- रिपोर्ट के मुताबिक, इस डील के बाद कंपनी पर करीब 18 अरब डॉलर का कर्ज है
गेमिंग इंडस्ट्री से बड़ी खबर है। ड्रैगन एज और मास इफेक्ट जैसी लोकप्रिय गेम फ्रेंचाइजी बनाने वाले BioWare स्टूडियो को Electronic Arts (EA) को बंद कर रही है। यानी EA का 'खेल' खत्म समझिए। कंपनी के इस फैसले से स्टूडियो के करीब 50 पद प्रभावित होंगे, जबकि EA के पुनर्गठन के तहत कुल करीब 400 कर्मचारियों की नौकरियां जाने की बात कही गई है। यह संख्या कंपनी के कुल कर्मचारियों की लगभग 3% है।
30 साल से ज्यादा पुराना सफर खत्म
बॉयोवेयर ने अपने ब्लॉग पोस्ट में इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि तीन दशक से ज्यादा समय तक गेमिंग की दुनिया में साझा रोमांचक सफर के बाद स्टूडियो बंद हो रहा है। इसके साथ ही अगली Mass Effect गेम के शुरुआती डेवलपमेंट का काम भी रोक दिया गया है।
EA के अधिकारियों कैम वेबर और डेविड टिनसन ने कर्मचारियों को भेजे गए इंटर्नल मेल में कहा कि कंपनी ने पिछले कुछ महीनों में अपने कारोबार की व्यापक समीक्षा की है। इसी प्रक्रिया के तहत बायोवेयर को बंद करने का फैसला लिया गया। इससे कनाडा के एडमंटन में स्थित स्टूडियो का कार्यस्थल भी बंद होगा।
Dragon Age गेम की कमजोर बिक्री बनी वजह
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, BioWare की हालिया गेम Dragon Age: The Veilguard बिक्री के निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई थी। इसके बाद EA ने पिछले साल भी स्टूडियो में बड़ी कटौती की थी। अब कंपनी ने अगली मास इफेक्ट गेम के शुरुआती काम को रोकने का फैसला किया है, जिसका सीधा असर स्टूडियो के भविष्य पर पड़ा।
55 अरब डॉलर के अधिग्रहण के बाद लागत घटाने पर जोर
ब्लूमबर्ग के अनुसार, EA अगस्त में करीब 55 अरब डॉलर के लीवरेज्ड बायआउट के जरिए निजी कंपनी बनी। इस सौदे में सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (PIF) की प्रमुख भूमिका रही। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डील के बाद कंपनी पर करीब 18 अरब डॉलर का कर्ज है। कंपनी ने निवेशकों के सामने खर्च में 700 मिलियन डॉलर तक की बचत करने की योजना भी रखी थी। रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च कम करना इस योजना का हिस्सा है।
अपेक्स लेजेंड्स और स्टार वॉर्स पर निवेश जारी
बॉयोवेयर बंद होने के बावजूद EA अपने दूसरे बड़े गेमिंग प्रोजेक्ट पर काम जारी रखेगी। कंपनी अपेक्स लेजेंड्स में निवेश बनाए रखेगी। इसके अलावा Marvel's Iron Man और अगले Star Wars Jedi गेम पर भी काम जारी रहेगा। दूसरी ओर, EA स्पोर्ट्स एक ओपन-वर्ल्ड अमेरिकी फुटबॉल गेम प्रोजेक्ट Gridiron विकसित कर रहा है। कंपनी लंबे समय से प्रतीक्षित फाइट नाइट बॉक्सिंग फ्रेंचाइजी की वापसी पर भी काम कर रही है। यह प्रोजेक्ट फिलहाल प्री-प्रोडक्शन फेज में है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें