Laxmi Dental shares jumps 16 percent expert give BUY rating 16% चढ़ा यह स्टॉक, इसी साल हुई है लिस्टिंग, एक्सपर्ट ने दिया BUY टैग, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Laxmi Dental shares jumps 16 percent expert give BUY rating

16% चढ़ा यह स्टॉक, इसी साल हुई है लिस्टिंग, एक्सपर्ट ने दिया BUY टैग

Laxmi Dental shares: लक्ष्मी डेंटल के शेयरों में मंगलवार को 16 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह म्यूचुअल फंड्स की तरफ से किया गया निवेश है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 02:15 PM
share Share
Follow Us on
16% चढ़ा यह स्टॉक, इसी साल हुई है लिस्टिंग, एक्सपर्ट ने दिया BUY टैग

Laxmi Dental shares: लक्ष्मी डेंटल के शेयरों में मंगलवार को 16 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह म्यूचुअल फंड्स की तरफ से किया गया निवेश है। बता दें, लक्ष्मी डेंटल में ICICI Prudentila म्यूचुअल फंड्स ने 3 प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल की है।

बीएसई में लक्ष्मी डेंटल के शेयर बढ़त के साथ 317 रुपये के लेवल पर आज ओपन हुए थे। दिन में एक वक्त पर कंपनी के शेयरों का भाव 16 प्रतिशत की उछाल के बाद 353.40 रुपये (2 बजे) तक पहुंच गया। बता दें, 12 सितंबर को कंपनी के शेयरों का भाव 302.25 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर था। इस स्टॉक का 52 वीक हाई 583.70 रुपये है।

ये भी पढ़ें:बिहार के जमुई में मिला इस कंपनी को 2090.05 करोड़ का काम, 5% उछला शेयर

इसी साल हुई है लिस्टिंग

लक्ष्मी डेंटल की शेयर बाजार में लिस्टिंग 20 जनवरी 2025 को हुई थी। एनएसई में कंपनी का आईपीओ 114 रुपये या फिर 26.60 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 542 रुपये पर लिस्ट हुआ है। इस स्टॉक का इश्यू प्राइस 428 रुपये प्रति शेयर था।

म्यूचुअल फंड ने कंपनी के शेयरों पर लगाया बड़ा दांव

इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स ने मोटा पैसा लगाया है। एमएफ ने 8.6 लाख शेयर एनएसई में और 7.3 लाख शेयर बीएसई में खरीदे हैं। इस हिस्सेदारी कंपनी ने 303 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 48.51 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। वहीं, दूसरी तरफ अबु धाबी इंवेस्टमेंट अथॉरिटी ने अपने शेयरों की बिक्री की है। इस सरकारी कंपनी ने 1.116 मिलियन शेयर या फिर 2.03 प्रतिशत हिस्सेदारी को 33.82 करोड़ रुपये में बेचा है। इस बिक्री के बाद अबुधाबी इंवेस्टमेंट अथॉरिटी की हिस्सेदारी कंपनी मे 3.18 प्रतिशत से घटकर 1.15 प्रतिशत हो गई है।

ये भी पढ़ें:बीयर बेचने वाली कंपनी पर मेहरबान एक्सपर्ट, 14% की तेजी उम्मीद, आज चढ़ा शेयर

ब्रोकरेज ने सेट किया बाय टैग

बिजनेस स्टैडंर्ड की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी के शेयरों को BUY टैग दिया है। ब्रोकरेज हाउस ने 540 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Stock Return Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।