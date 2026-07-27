6 महीने में 72% का गजब रिटर्न! शानदार नतीजों के बाद 52-वीक हाई पर ये फार्मा स्टॉक,
मुख्य बातें
- फार्मा कंपनी लॉरस लैब्स (Laurus Labs) के शेयर जून तिमाही (Q1 FY27) के शानदार नतीजों के बाद करीब 8% चढ़कर 52-वीक हाई पर पहुंच गए
- कंपनी का राजस्व 29% बढ़कर ₹2,026 करोड़, जबकि शुद्ध मुनाफा दोगुने से अधिक बढ़कर ₹368 करोड़ हो गया है
- पिछले 6 महीनों में यह शेयर करीब 72% का रिटर्न दे चुका है
फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी लॉरस लैब्स (Laurus Labs) के शेयरों में सोमवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर करीब 8% उछलकर 52 हफ्तों के नए उच्च स्तर ₹1,725 पर पहुंच गया। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह जून 2026 तिमाही (Q1 FY27) के शानदार नतीजे रहे। खास बात यह है कि पिछले 6 महीनों में यह शेयर करीब 72% का रिटर्न दे चुका है, जिससे निवेशकों की कमाई में जोरदार इजाफा हुआ है।
कंपनी ने इस तिमाही में अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही राजस्व (Revenue) दर्ज किया। अप्रैल-जून 2026 के दौरान कंपनी की कुल आय 29% बढ़कर ₹2,026 करोड़ हो गई, जो पिछले साल इसी अवधि में ₹1,570 करोड़ थी। वहीं EBITDA 67% बढ़कर ₹638 करोड़ पहुंच गया और EBITDA मार्जिन 24.3% से बढ़कर 31.5% हो गया। कंपनी का शुद्ध मुनाफा (Net Profit) भी दोगुने से ज्यादा बढ़कर ₹368 करोड़ हो गया, जबकि एक साल पहले यह ₹163 करोड़ था।
कंपनी की इस शानदार ग्रोथ में CDMO (Contract Development and Manufacturing Organisation) बिजनेस की सबसे बड़ी भूमिका रही। इस सेगमेंट से होने वाला रेवेन्यू 67% बढ़कर ₹870 करोड़ पहुंच गया। कंपनी का लक्ष्य है कि 2030 तक कुल कारोबार का 50% से ज्यादा हिस्सा CDMO बिजनेस से आए। वहीं, अफोर्डेबल मेडिसिन्स बिजनेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और इसकी आय 10% बढ़कर ₹1,156 करोड़ हो गई।
लॉरस लैब्स ने अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया है। कंपनी ने बताया कि KRKA के साथ संयुक्त उद्यम (Joint Venture) के तहत नई FDF (Finished Dosage Formulation) मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निर्माण तय समय पर चल रहा है और इसका पहला चरण 2027 के मध्य तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 के लिए अपना कैपेक्स (पूंजीगत खर्च) ₹1,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,000 करोड़ कर दिया है। कंपनी का कहना है कि मौजूदा ग्राहकों से मजबूत डिमांड और GLP-1 व पेप्टाइड्स जैसे नए बिजनेस सेक्टर्स में बड़े अवसरों को देखते हुए यह निवेश बढ़ाया गया है।
आने वाले 3 से 4 सालों में लॉरस लैब्स खुद को पूरी तरह एकीकृत (Integrated) फार्मा कंपनी के रूप में विकसित करना चाहती है, जो API, दवाओं के निर्माण, जेनेरिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और नई दवाओं के विकास जैसे सभी सेक्टर में मजबूत मौजूदगी रखेगी। कंपनी के मजबूत तिमाही नतीजों और भविष्य की योजनाओं ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है, जिसकी झलक शेयर की तेज उछाल में साफ दिखाई दी।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।