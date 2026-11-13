छठ पूजा पर लौकी 200 रुपये किलो, दिल्ली से लेकर पटना तक आसमान पर दाम
मुख्य बातें
- नहाय-खाय के दिन लौकी के भाव आसमान पर पहुंच गया है
- कहीं 1 किलो लौकी का भाव 200 रुपये किलो है तो कहीं 60 रुपये
- होलसेल में भी कीमत कहीं 100 के पार है तो कहीं केवल 28 रुपये
छठ महापर्व नहाय-खाय से शुरू हो रहा है। नहाय-खाय के दिन लौकी की सब्जी के साथ चने की दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। ऐसे में आज गांव से लेकर छोटे कस्बों तक में लौकी कीमत आसमान पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कप्तानगंज सब्जी मंडी में 1 किलो लौकी का भाव 200 रुपये किलो तक पहुंच गया है। वहीं, आश्चर्जनक रूप से मुंबई में यह चार गुनी सस्ती है। वहां फुटकर में लौकी 50 से 60 रुपये किलो बिक रही है। यही लौकी अभी दो दिन पहले दिल्ली की आजादपर मंडी में 20 से 30 रुपये किलो थी और लगभग इसी रेट पर कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया में बिक रही थी। दिल्ली में भी लौकी आज 200 रुपये पर पहुंच गई है। हालांकि, आजादपुर मंडी में महज 70 से 80 रुपये किलो बिक रही है।
कहीं 200 रुपये किलो है तो कहीं 60 रुपये
कप्तानगंज मंडी में होल सेल लौकी 120 रुपये से 160 रुपये किलो बिक रही है। जबकि, मुंबई में गोल लौकी थोक में 38 और लंबी वाली 28 रुपये किलो बिक रही है। मुंबई में कुशीनगर के रहने वाले दीनानाथ रस्तोगी सब्जी की दुकान लगाते हैं। उन्होंने हिन्दुस्तान को बताया कि मुंबई में लौकी का खुदरा रेट 50 से 60 रुपये किलो है।
वाराणसी, पटना, रांची में क्या हैं लौकी के भाव
वाराणसी में आज लौकी 100 रुपये किलो पर पहुंच गई है। एक दिन पहले ही 40 रुपये किलो थी। बिहार के मधेपुरा में लौकी का भाव आज 60 रुपये किलो है। पटना के बोरिंग रोड एरिया में 100 से 120 रुपये पीस है। शहर से सटे 80 से 90 रुपये प्रति पीस मिल रहा है। पटना के राजा बाजार एरिया में लौकी 150 रुपये पीस पहुंच गई है। अगर झारखंड की बात करें तो रांची में गोल वाली लौकी 70 रुपये पीस है तो लंबी वाली 60 रुपये किलो है।
छठ पूजा के लिए अन्य चीजों के दाम
हमारे प्रयागराज के रिपोर्टर के मुताबिक बाजार में बांस से बने दउरा, डलिया और सूप की खूब मांग है। दुकानदारों ने बताया कि पर्व नजदीक आने के साथ ही पूजन सामग्री की बिक्री बढ़ गई है। दउरी 180 से 200 रुपये, डलिया 80 से 100 रुपये और सूप 100 से 140 रुपये तक बिक रहा है। इसके अलावा महावर, सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर और जायफल की भी खरीदारी हो रही है।
फलों के बाजार में भी रौनक
फलों के बाजार में भी रौनक है। चकोतरा 40 से 50 रुपये, अनानास 45 से 50 रुपये, नारियल 40 से 50 रुपये, रामफल 30 रुपये, खीरा और कच्चा बादाम 10 से 15 रुपये तथा कीवी 30 से 35 रुपये प्रति पीस बिक रहा है। वहीं पपीता 60 रुपये, अनार 160 रुपये, सेब 80 से 100 रुपये, अमरूद 100 रुपये और अंगूर 250 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें