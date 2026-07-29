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काम की खबर: ITR भरने की लास्ट डेट करीब, e-Filing पोर्टल के अलावा यहां से करें रिटर्न फाइल

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • ITR Filing 2026: क्लियरटैक्स के साथ साझेदारी में पेटीएम अब अपने ऐप के जरिए आईटीआर फाइलिंग सेवाएं दे रहा है
  • फोनपे और जियोफाइनेंस दोनों ही इन-ऐप आईटीआर फाइलिंग की सर्विस दे रहे हैं
  • आइए जानते हैं अन्य कौन-कौन से प्लेटफॉर्म क्या सुविधाएं दे रहे हैं…
itr filing app
ITR भरने की लास्ट डेट करीब, e-Filing पोर्टल के अलावा यहां से करें रिटर्न फाइल

अगर आप वित्त वर्ष 2025-26 (एसेसमेंट 2026-27) के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई है और अब सिर्फ दो दिन ही बचे हैं। ऐसे में कई टैक्सपेयर ऑनलाइन रिटर्न जमा करने के आसान तरीके खोज रहे हैं, खासकर जिनकी आय और निवेश कई तरह की एसेट क्लासेस में फैले हुए हैं। अधिकृत आंकड़ों के अनुसार, अब तक 4.3 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं, जबकि निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 4.1 करोड़ रिटर्न सत्यापित किए गए हैं।

हालांकि इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट आईटीआर दाखिल करने का मुख्य पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in/ है, लेकिन अब कई फिनटेक और वित्तीय प्लेटफॉर्म भी अपने यूजर्स को टैक्स सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ साझेदारी के जरिए डिजिटल रूप से रिटर्न तैयार करने और जमा करने की सुविधा दे रहे हैं। इन सेवाओं में अक्सर टैक्स बचाने के सुझाव, पहले से भरी गई टैक्स डिटेल्स, इन्वेस्टमेंट डेटा का इंपोर्ट और विशेषज्ञ सहायता जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी शामिल होती हैं।

ऐप के जरिए आईटीआर फाइल करने की सुविधा और चार्ज

कई फिनटेक और वित्तीय प्लेटफॉर्म अब अपने ऐप्स में ही आयकर फाइल करने की सुविधा दे रहे हैं, जिससे यूजर्स किसी अलग टैक्स-फाइलिंग वेबसाइट पर जाए बिना ही अपना आईटीआर तैयार और जमा कर सकते हैं। यह इन-ऐप सर्विस इन्वेस्ट, बैंकिंग और टैक्स से जुड़ी जानकारी को एक जगह जोड़कर फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाती हैं। आइए जानते हैं कौन से प्लेटफॉर्म क्या सुविधाएं दे रहे हैं…

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पेटीएम

क्लियरटैक्स के साथ साझेदारी में पेटीएम अब अपने ऐप के जरिए आईटीआर फाइलिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस सुविधा में टैक्स डेटा फेच करना, पहले से भरी गई डिटेल्स और कई ब्रोकर्स से ट्रेड जानकारी का वन-क्लिक आयात शामिल है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कैपिटल गेन अर्जित किया है। इस सेवा की शुरुआती कीमत 11 रुपये है।

एंजल वन

इस स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ने भी क्लियरटैक्स के साथ गठजोड़ कर अपने यूजर्स के लिए टैक्स-इंटीग्रेटेड आईटीआर फाइलिंग सेवा शुरू की है। इस सुविधा से निवेशक सीधे अपने एंजल वन अकाउंट से कैपिटल गेन डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आईटीआर तैयार करते समय मैनुअल काम कम हो जाता है। यूजर्स सेल्फ-फाइलिंग और एक्स्पर्ट्स के हेल्प वाली फाइलिंग के बीच चुनाव कर सकते हैं।

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फोनपे और जियोफाइनेंस

टैक्सबडी के साथ साझेदारी के जरिए फोनपे और जियोफाइनेंस दोनों ही इन-ऐप आईटीआर फाइलिंग की सर्विस दे रहे हैं। इसमें डू-इट-योरसेल्फ फाइलिंग के साथ-साथ एक्सपर्ट हेल्प वाले रिटर्न फाइलिंग विकल्प भी शामिल हैं, जिसकी शुरुआती सेल्फ-फाइलिंग योजना 24 रुपये से शुरू होती है।

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आईएनडीमनी

यह प्लेटफॉर्म करदाताओं को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना आईटीआर मुफ्त में 7 मिनट से भी कम समय में फाइल करने की सुविधा देता है। अमेरिकी स्टॉक्स, भारतीय स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, डिविडेंड, एफएंडओ ट्रेड्स, इंट्राडे ट्रेड्स और आपकी सैलरी पर आटोमेटेड टैक्स कैलकुलेशन और वन-क्लिक रिटर्न फाइलिंग जैसे सभी डेटा अपने आप सिंक और कंप्यूट हो जाते हैं। आपको बस अपना पैन नंबर के साथ शुरूआत करनी है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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